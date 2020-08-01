Марко: Догнать Mercedes очень сложно

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что доминирование Mercedes может продлиться до 2022-го, когда другие команды получат шанс за счёт перехода на новый регламент.

Хельмут Марко: «Уверен, они будут доминировать и в следующем сезоне, ведь возможность доработки машин ограничена. Догнать Mercedes очень сложно. Эдриан Ньюи сейчас разбирается с машиной, но как компенсировать прибавку мощности мотора, которую в Mercedes нашли за зиму. Все мы немного нервничаем.

Первая гонка вселила надежду – если бы не проблемы с машиной, у Макса был шанс. Да и во второй гонке в Шпильберге он был быстр. Трасса в Сильверстоуне никогда нам не подходила, но мы будем бороться. В какой-то момент Mercedes тоже не повезёт, а плотный календарь может осложнить ситуацию.

Ограничения из-за вируса? Все эти тесты и правила неприятны, но это лучше, чем не гоняться совсем. Я рад, что у меня есть возможность поехать домой между гонками, механикам приходится сложнее – между этапами они на несколько дней заперты в гостинице».