Дэйв Робсон: Порыв ветра застал Латифи врасплох

В квалификации Николас Латифи ошибся, испортив попытку себе и напарнику. Джордж Расселл квалифицировался 15-м, но оштрафован потерей пяти позиций за то, что недостаточно сбросил скорость в режиме двойных желтых флагов…

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Хороший темп нашей машины подтвердил, что вчера мы отлично поработали. После третьей тренировки оба гонщика заявили, что машина прибавила по сравнению с пятницей, и с оптимизмом ждали квалификацию.

К сожалению, порыв ветра застал врасплох Николаса на его последнем быстром круге. В результате появились жёлтые флаги – и Джорджу пришлось сбросить скорость, но его результата хватило, чтобы в третий раз подряд пройти во вторую часть квалификации. К сожалению, стюарды решили, что он недостаточно среагировал на желтые флаги, поэтому его оштрафовали потерей пяти мест на стартовой решётке.

Завтра ожидаются более прохладные условия, но при любой погоде в Сильверстоуне высокая нагрузка на шины, поэтому возможны разные варианты стратегии. Последнее время в гонках нам приходилось сложнее, чем в квалификациях, в этот уик-энд мы постарались найти компромисс между темпом в субботу и воскресенье. Завтра узнаем, удалось ли добиться прогресса.

Сегодня оба гонщика хорошо поработали. Николас быстро адаптировался к тем решениям, которые вчера тестировал его напарник, а Джордж показал высокий темп. Скорость машины продолжает расти, а мы показали, что умеем адаптировать настройки на разных трассах, от Хунгароринга до Сильверстоуна. Это отличный знак для следующих гонок, особенно для серии из трёх уик-эндов подряд, которая начнётся через несколько недель в Спа».

Джордж Расселл (15-й): «Мы можем быть довольны результатом. В трёх последних Гран При в квалификациях мы были быстрее, чем в гонках, сейчас мы настроили машину для гонки, и меня удивила её скорость в квалификации.

Пилотировать было одно удовольствие. Начав проходить во вторую часть квалификации, мы всегда хотели большего, но наша реальная цель – опережать Haas F1 и Alfa Romeo, ведь следующая команда – AlphaTauri – слишком далеко. Я доволен своей работой. Посмотрим, что нас ждёт завтра».

Николас Латифи (20-й): «Вчера вечером мы изменили конфигурацию машины – и мне понравилось её поведение, я почувствовал большую уверенность.

Я недоволен собой и ошибкой на финальном круге. Я слишком сильно нажал педаль газа – и машину развернуло. Думаю, если бы я завершил тот круг, то мог бы пройти во вторую часть квалификации – Джордж доказал, что это возможно.

Перед началом уик-энда у нас были некоторые сомнения в скорости машины в квалификации по сравнению с тем, что мы увидели в Будапеште. Это показывает, что даже на такой трассе, как Сильверстоун, мы всё равно можем показать свой прогресс. Есть некоторые позитивные моменты, но собой я недоволен».