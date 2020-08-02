Формула 2: Дэн Тиктум выиграл воскресный спринт

Воскресная гонка британского этапа Формулы 2 в Сильверстоуне проходила при солнечной, но более прохладной погоде, чем субботняя, поэтому при иных температурах покрытия у гонщиков могли быть сложности с прогревом резины.

Сразу после старта Дэн Тиктум и Фелипе Другович сохранили первые две позиции, но Кристиан Лундгард отлично, начавший гонку с 5-й позиции, в первых же поворотах опередил нескольких соперников, в том числе и бразильца и начал преследовать лидера.

На первом круге Гуан Ю Чжоу опередил Мика Шумахера и вышел на 7-ю позицию, но после контакта с Каллумом Айлоттом развернуло машину Юки Цуноды, из-за этого объявили режим виртуального автомобиля безопасности. Кстати, британского гонщика команды UNI-Virtuosi за эту проделку несколько позже оштрафовали.

Никита Мазепин после четырёх кругов ехал 6-м, Роберт Шварцман на старте тоже отыграл несколько позиций и переместился на 11-е место, Артём Маркелов переместился на 16-ю позицию, но его вскоре опередил Лука Гиотто.

Шварцман держался вплотную за Джеком Эйткеном, между их машинами было меньше секунды, и можно было ожидать, что вскоре последует атака. Было видно, что в поворотах Роберт приближался к сопернику, но на прямых британцу удавалось отрываться.

На 9-м круге Айлотт опередил Друговича и вышел на 4-ю позицию. На следующем круге Гуан Ю Чжоу провёл красивую атаку, разом опередив и Мазепина, и Друговича, после чего переместился на 5-е место. Наверное, некоторым утешением для Никиты было то, что он тоже обогнал бразильца.

На 11-м круге Шварцман наконец расправился с Эйткеном, его следующей целью должен был стать ехавший 9-м Мацусита, и было похоже, что Роберт уже его догонял.

Когда гонка достигла экватора, Тиктум продолжал лидировать с двухсекундным преимуществом перед Лундгардом, но было видно, что резина на его машине не в лучшем состоянии, что сказывалось и на результатах прохождения кругов. В целом весь пелотон несколько сбавил скорость по сравнению с первой фазой гонки.

На 14-м круге Айлотт, которому, видимо, удалось сберечь резину лучше других, опередил Луи Делетраза и вышел на 3-ю позицию, но вскоре обогнал и Лундгарда. Напомним, к результату британца ещё должны были прибавить штрафные секунды, так что сохранить вторую позицию по итогам гонки ему всё равно бы не удалось.

Но на 16-м круге произошла неожиданность: в связке перед последним поворотом развернуло Айлотта, главного соперника Шварцмана в личном зачёте чемпионата, причём британцу не удалось вовремя среагировать, и мотор на его машине заглох. Она остановилась прямо посреди трассы, и чтобы маршалы смогли её эвакуировать, выехал автомобиль безопасности, а большинство гонщиков сразу отправились в боксы на замену резины.

Не обошлось без неожиданностей и тут: механики не успел закрепить переднее левое колесо на машине Шона Гелаэля, и она остановилась на выезде с пит-лейн.

Но не повезло и Шварцману: поскольку команде Prema пришлось проводить двойной пит-топ, он вынужден был ждать, пока обслужат машину напарника, Мика Шумахера, но когда механики меняли резину на машине российского гонщика, произошла обидная заминка, и он потерял несколько секунд. В итоге Роберт вернулся на трассу только 17-м.

Рестарт прошёл без происшествий, Тиктум сохранил лидерство, вторым ехал Делетраз, третьим – Чжоу. До финиша оставалась только два круга, и надо было атаковать, что и сделал Лундгард, опередив китайского гонщика. На последнем круге Кристиан обогнал и Делетраза, воспользовавшись ошибкой швейцарца, и теперь ему оставалось только догнать лидера.

Гуан Ю Чжоу не удержал машину на трассе, его развернуло, но ему удалось вернуться на трассу, хотя он откатился в самый конец первой десятки.

В последних поворотах заключительного круга дистанции Тиктуму, гонщику DAMS, всё-таки удалось сдержать натиск Лундгарда, и он пересёк линию финиша первым, опередив датчанина всего на три десятых. На этом же круге Шварцман обогнал Мика Шумахера и закончил гонку 13-м.

Никита Мазепин, победитель вчерашней гонки, финишировал пятым, что в целом неплохо, Артём Маркелов занял 11-е место.

Поскольку Айлотт сошёл с дистанции, то Роберт Шварцман остался на первой строчке личного зачёта, но уже довольно близко к ним подобрался Лундгард, занявший сегодня 2-е место. У него после четырёх этапов сезона 69 очков, у Айлотта – 73, у Шварцмана – 81. На четвёртую строчку по итогам британского уик-энда поднялся Никита Мазепин, набрав 58 очков.

Следующий этап Формулы 2 пройдёт через неделю на том же Сильверстоуне.

Результаты 2-й гонки в Сильверстоуне

Пилот

Команда

Время/Разница

1. Д.Тиктум

DAMS

39:50.019

2. К.Лундгард

ART Grand Prix

+0.376

3. Л.Делетраз

Charouz Racing System

+2.697

4. Д.Дарувала

Carlin

+6.257

5. Н.Мазепин

Hitech GP

+6.483

6. Ф.Другович

MP Motorsport

+8.459

7. Н.Мацусита

MP Motorsport

+8.956

8. Д.Эйткен

Campos Racing

+9.782

9. Г.Ю Чжоу

UNI-Virtuosi

+10.848

10. М.Армстронг

ART Grand Prix

+10.995

11. А.Маркелов

HWA Racelab

+17.417

12. М.Сато

Trident

+18.643

13. Р.Шварцман

Prema

+22.320

14. М.Шумахер

Prema

+26.230

15. Г.Самайя

Campos Racing

+28.531

16. Р.Ниссани

Trident

+31.974

17. П.Пике

Charouz Racing System

+41.395

18. Д.Алези

HWA Racelab

+1 круг

19. Л.Гиотто

Hitech GP

+2 круга

– Ш.Гелаэль

DAMS

сход

– К.Айлотт

UNI-Virtuosi

сход

– Ю.Цунода

Carlin

сход