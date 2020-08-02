Зак Браун: Может быть, мы сможем побороться за подиум

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, надеется на успешное выступление своих гонщиков в Гран При Великобритании, особенно после неплохих результатов в квалификации, хотя признаёт, что для этого нужно немного везения.

Зак Браун: «Ситуация в квалификация была несколько рискованная, всё зависело от того, удастся ли нам Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу проехать хорошие круги, не допустив ошибок. Но надо отдать должное команде, подготовившей две быстрые и надёжные машины, и нашим гонщикам, которые всегда, когда нужно, умеют показать высокую скорость. Надеюсь, сегодня они смогут воспользоваться хорошими стартовыми позициями и превратить их в хороший результат в гонке.

Сегодня может быть всё, что угодно, ведь мы стартуем не так уж далеко от первой тройки. Но понятно, что Mercedes выступают в собственной лиге, да и Макса Ферстаппена, пожалуй, нам не догнать, и если у этих трёх гонщиков не будет никаких проблем, то они и поднимутся на подиум.

Но если говорить об остальных, то Ferrari на длинных сериях кругов выглядит так себе, а вот Racing Point стартует на резине Medium, поэтому с Лэнсом Строллом соперничать будет непросто. Но если кому-то из соперников не повезёт, а нам, наоборот, улыбнётся удача, то, может быть, и мы сможем побороться за подиум».