Абитебул: Мы выявили сильные и слабые стороны машины

В Renault воспользовались проблемами у соперников, в итоге Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, а Эстебан Окон – шестым…

Даниэль Риккардо (4-й): «Безумное завершение гонки, здорово финишировать четвёртым. Я хорошо стартовал, поднялся на шестое место и ехал в неплохом темпе. На рестарте я был вплотную к Сайнсу, но для обгона не хватило скорости. Это позволило Норрису ко мне приблизиться, и я упустил этот момент. Было немного обидно, но на последних кругах мы отыгрались.

Тогда гонка буквально ожила, и это здорово. У меня был неплохой темп на последних кругах, и я догнал Ландо. А затем у Карлоса возникли проблемы. Я приближался к Шарлю Леклеру – и мог бы подняться на подиум, если бы гонка продолжалась ещё несколько кругов.

Впрочем, на следующей неделе мы получим ещё один шанс. Сегодня нам помог хаос, но машина позволяла бороться за позиции в шестёрке, и это здорово».

Эстебан Окон (6-й): «Я очень доволен результатом. Интересная гонка: много обгонов, классных поединков – и в итоге фантастический результат. Сегодня мы показали великолепный гоночный темп – всё просто потрясающе, команда отлично справилась. В этом заслуга всех в Энстоуне и Вири, кто столько работал после Гран При Венгрии.

Нужно добиваться более высоких результатов в квалификации, чтобы в воскресенье было чуть проще. На следующей неделе у нас есть ещё один шанс».

Сирил Абитебул, руководитель команды: «Отличный результат для команды, один из лучших с тех пор, как Renault вернулась в Формулу 1. Особенно приятно добиться такого успеха в Сильверстоуне – в храме Формулы 1 и на одной из домашних для команды трасс. Конечно, под конец гонки нам немного помогли, но это не должно затмить тот факт, что в этот уик-энд команда отлично справилась. Мы неплохо поработали на пятничных тренировках, оба гонщика хорошо подготовились к квалификации и попали в десятку. Кроме того, мы поняли, как увеличить ресурс шин Hard в гонке.

Сегодня оба гонщика отлично проехали первый круг и завоевали хорошие позиции. Затем мы решили в режиме сейфти-кара поставить им обоим Hard – механики на пит-лейн сработали идеально. Кроме того, у нас не было проблем с надёжностью, а это очень важно в столь богатой на события гонке.

После проблем на предыдущих трассах в Сильверстоуне мы выявили сильные и слабые стороны машины. В частности, нужно продолжать работу со скоростью в быстрых поворотах, ведь это наше уязвимое место по сравнению с нашими соперниками. Мы добились прогресса, но не должны упускать из виду не только наших прямых конкурентов, но и Mercedes – они сильны в любых условиях».