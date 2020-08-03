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Автоспорт

Абитебул: Мы выявили сильные и слабые стороны машины

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В Renault воспользовались проблемами у соперников, в итоге Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, а Эстебан Окон – шестым…

Даниэль Риккардо (4-й): «Безумное завершение гонки, здорово финишировать четвёртым. Я хорошо стартовал, поднялся на шестое место и ехал в неплохом темпе. На рестарте я был вплотную к Сайнсу, но для обгона не хватило скорости. Это позволило Норрису ко мне приблизиться, и я упустил этот момент. Было немного обидно, но на последних кругах мы отыгрались.

Тогда гонка буквально ожила, и это здорово. У меня был неплохой темп на последних кругах, и я догнал Ландо. А затем у Карлоса возникли проблемы. Я приближался к Шарлю Леклеру – и мог бы подняться на подиум, если бы гонка продолжалась ещё несколько кругов.

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Впрочем, на следующей неделе мы получим ещё один шанс. Сегодня нам помог хаос, но машина позволяла бороться за позиции в шестёрке, и это здорово».

Эстебан Окон (6-й): «Я очень доволен результатом. Интересная гонка: много обгонов, классных поединков – и в итоге фантастический результат. Сегодня мы показали великолепный гоночный темп – всё просто потрясающе, команда отлично справилась. В этом заслуга всех в Энстоуне и Вири, кто столько работал после Гран При Венгрии.

Нужно добиваться более высоких результатов в квалификации, чтобы в воскресенье было чуть проще. На следующей неделе у нас есть ещё один шанс».

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Сирил Абитебул, руководитель команды: «Отличный результат для команды, один из лучших с тех пор, как Renault вернулась в Формулу 1. Особенно приятно добиться такого успеха в Сильверстоуне – в храме Формулы 1 и на одной из домашних для команды трасс. Конечно, под конец гонки нам немного помогли, но это не должно затмить тот факт, что в этот уик-энд команда отлично справилась. Мы неплохо поработали на пятничных тренировках, оба гонщика хорошо подготовились к квалификации и попали в десятку. Кроме того, мы поняли, как увеличить ресурс шин Hard в гонке.

Сегодня оба гонщика отлично проехали первый круг и завоевали хорошие позиции. Затем мы решили в режиме сейфти-кара поставить им обоим Hard – механики на пит-лейн сработали идеально. Кроме того, у нас не было проблем с надёжностью, а это очень важно в столь богатой на события гонке.

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После проблем на предыдущих трассах в Сильверстоуне мы выявили сильные и слабые стороны машины. В частности, нужно продолжать работу со скоростью в быстрых поворотах, ведь это наше уязвимое место по сравнению с нашими соперниками. Мы добились прогресса, но не должны упускать из виду не только наших прямых конкурентов, но и Mercedes – они сильны в любых условиях».

Источник:www.f1news.ru
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