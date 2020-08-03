Браун: На месте Red Bull я бы тоже позвал Макса в боксы

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун в традиционной колонке подвёл итоги Гран При Великобритании…

Тлеющая лучина разожгла костёр

Даже когда во время гонки создаётся впечатление, что всё движется к предсказуемому финалу, Формула 1 умеет удивлять. Гран При Великобритании – хороший пример. Если в самом начале гонка напоминала медленно тлеющую лучину, то на последних кругах она разгорелась в яркий костёр, благодаря повреждениям шин. Причины произошедшего ещё не известны, но в Pirelli занимаются вопросом и говорят, что в ближайшие дни найдут ответ.

В Mercedes оказались перед сложным выбором, когда Валттери Боттас сообщил о начавшихся вибрациях. В прошлые годы мы неоднократно видели, как небольшие проблемы превращаются в серьёзные из-за того, что команда пытается отложить их решение до финиша. Несомненно, в Mercedes задумаются о том, что произошло, и сделают выводы. Лично я жалею о многих решениях, которые принял в своё время, находясь на пит-уолл.

Вплоть до последнего круга гонка Льюиса казалась лёгкой прогулкой. Конечно, в реальности всё было не так просто, и он превосходно пилотировал на протяжении всей дистанции. Однако давайте подумаем, чего он добился на последнем круге.

На его машине не было передней левой шины, но при этом Льюис проехал повороты Copse и Stowe на скорости более 130 км/ч. На прямой он разогнался до 230 км/ч на трёх колесах с заблокированным передним левым – просто невероятно. Он смог довести гонку до победы с преимуществом в несколько секунд – блестящий пример невероятного таланта и храбрости Льюиса.

Red Bull не повезло, но я бы на их месте поступил аналогично

После финиша стало понятно, что решение Red Bull Racing провести пит-стоп Макса Ферстаппена на предпоследнем круге стоило им победы, но в тот момент они не могли этого знать.

После того, как Боттас медленно проехал круг и свернул в боксы, Ферстаппен, поднявшийся на второе место, получил «бесплатный» пит-стоп. Не знаю, о чём думали в команде в тот момент – о возможных проблемах с шинами, о том, чтобы получить дополнительное очко за лучший круг, или обо всём вместе.

Уверен, им не приходило в голову, что проблемы Боттаса могут повториться у Хэмилтона, поэтому я не считаю, что в Red Bull приняли ошибочное решение. Им немного не повезло, ведь впоследствии выяснилось, что Макс мог победить. Однако такой шанс ему представился только из-за проблем у Боттаса. На месте Red Bull я бы тоже провёл «бесплатный» пит-стоп.

Разочарование Нико Хюлкенберга

Невозможность принять участие в гонке в Сильверстоуне стало настоящим разочарованием для Нико Хюлкенберга, который заменил Серхио Переса. Сражение в середине пелотона могло дать ему шанс на постоянное возвращение, ведь он всегда был хорошим бойцом.

У Нико могли возникнуть физические боли из-за высоких нагрузок на шею. Из-за этого гонка могла оказаться сложной, но это помогло бы ему обрести форму перед гонкой на следующей неделе. Нико отлично справлялся в первые два дня – жаль, что всё так закончилось.

Борьба в середине пелотона – взгляд в будущее

Я мечтаю о том, что с изменением регламента и бюджетными ограничениями, которые произойдут в ближайшие два года, мы будем видеть такую невероятную борьбу не только в середине пелотона, но и впереди.

Сейчас в Формуле 1 побеждают команды с самыми большими бюджетами. Я не пытаюсь преуменьшить их заслуги, они работают фантастически, но они оперируют гораздо большими бюджетами, чем команды средней группы. Цель бюджетных ограничений в том, что благодаря им гораздо больше команд смогут бороться впереди, отрывы сократятся до минимальных, и гонщики смогут продемонстрировать свой талант.

Результаты Леклера выше возможностей машины

Подиум Шарля Леклера оказался случайным и стал следствием проблем с шинами у Валттери, но учитывая проблемы Ferrari с машиной, его выступление произвело сильное впечатление. Шарль продолжает показывать результаты, которые превосходят возможности машины, у него потрясающий пилотаж. Мы все с нетерпением ждём, когда команда разберётся с машиной.

Себастьян провёл ужасный уик-энд. Очевидно, что результат Шарля стал авансом для Ferrari – им нужно быстро прибавить. Однако в команде работают хорошие и опытные специалисты, поэтому я настроен оптимистично.