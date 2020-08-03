Марио Изола: Причина может быть в износе, но не только

Под конец Гран При Великобритании у многих гонщиков начались проблемы с резиной, наиболее яркие примеры – разрушение передних левых шин на Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, а также на McLaren Карлоса Сайнса.

После финиша руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола поделился с журналистами первыми соображениями по поводу случившегося.

Марио Изола: «Разумеется, мы проведём расследование того, что на последних кругах произошло с передними левыми шинами, и пока я могу поделиться только какими-то предварительными соображениями. Мы ещё не получили шины из закрытого парка, поэтому выводы делать рано.

Причина может быть в повышенном износе, поскольку эти шины прошли уже 38 кругов и больше, но я не утверждаю, что дело только в нём. Это также может быть связано с фрагментами переднего крыла машины Кими Райкконена, валявшимися на трассе, а также с другими обломками.

Мы собираемся обследовать не только разрушившиеся шины, но вообще всю резину, которая использовалась на последних кругах гонки, чтобы понять, есть ли ещё какие-то порезы или другие повреждения, которые помогут разобраться в случившемся.

У нас есть возможность произвести первичный анализ в нашей лаборатории, которая находится здесь, на автодроме, хотя понятно, что времени мало, ведь следующая гонка пройдёт меньше чем через неделю. И всё-таки мы должны прийти к каким-то выводам как можно скорее, поэтому планируем сделать это завтра или во вторник самое позднее.

Если потребуются какие-то испытания, которые мы не можем провести здесь, тогда мы срочно отправим эти шины в Милан, где у Pirelli для этого намного больше возможностей. Но я уверен, что достаточно качественный анализ мы сможем произвести и здесь, на трассе.

Пока это всё, что я могу сообщить сейчас на основании того, что видел сам. Износ был высоким, это факт. Я осмотрел комплект резины, который стоял на машине Грожана на первом отрезке гонке – эти шины были полностью изношены. Износ резины на некоторых машинах после финиша гонки приближался к 100%, и мы должны понять, с этим связаны причины разрушения шин или нет.

Понятно, что при полном износе шины её конструкция, корд менее защищены от внешних воздействий, и если на трассе валяются какие-то обломки или мелкие фрагменты карбона, то вероятность повреждений возрастает.

Наша возможная реакция на случившееся зависит от выводов, к которым мы придём».