Райкконен: Сломанное антикрыло не повлияло на результат

Неутешительно завершился Гран При Великобритании для Alfa Romeo: Антонио Джовинацци финишировал 12-м, но после пятисекундного штрафа за слишком низкую скорость за автомобилем безопасности опустился на 14-ю строчку. Кими Райкконен финишировал семнадцатым, став единственным, кто уступил лидеру круг.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Разочаровывающее воскресенье. Мы хорошо выглядели на первых кругах, занимая 12-ю позицию сразу позади Эстебана Окона и Себастьяна Феттеля, показывали хороший темп. До пит-стопов мы рассчитывали на хороший результат, но после перехода на шины Hard не смогли добиться дальнейшего прогресса.

Впереди ещё одна гонка в Сильверстоуне. Мы изучим телеметрию, чтобы найти возможность повысить скорость на следующей неделе».

Антонио Джовинацци (14-й): «Сложная гонка, но мы сделали всё, что могли. Я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций. Затем ещё одна была отыграна за счёт отлично проведённого командой пит-стопа.

Однако после ухода с трассы второго автомобиля безопасности у меня начались проблемы с темпом, а из-за пятисекундного штрафа я потерял две позиции на финише. Мы надеялись быть более конкурентоспособными. Нужно изучить телеметрию, чтобы понять, за счёт чего можно прибавить и сделать шаг вперёд на следующей неделе».

Кими Райкконен (17-й): «Не такую гонку мы ожидали. На первых кругах я думал, что у нас есть шанс побороться, но после пит-стопа темп оказался недостаточно высоким, чтобы ехать в темпе соперников.

Посмотрим, за счёт чего можно прибавить на следующей неделе. На последних кругах у меня сломалось переднее антикрыло, но это уже не повлияло на итоговый результат. Я не знаю, что именно произошло – нужно разобраться».