Понедельник, 3 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортУэббер: Грожан совершенно не понимает суть борьбы
Автоспорт

Уэббер: Грожан совершенно не понимает суть борьбы

AdminНет комментариев
Добавлено

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Channel 4 Марк Уэббер резко критикует действия Романа Грожана в прошедшем Гран При…

Марк Уэббер: «На мой взгляд, Роман совершенно не понимает правила ведения борьбы. Он смещается слишком поздно. Он говорит, что оставляет место в ширину машины, но эти смещения на высокой скорости в конце прямой – нужно гораздо раньше демонстрировать свои намерения, чтобы у соперника было время среагировать.

Читайте также:  Ферстаппен: Я хочу выиграть каждую гонку

Я считаю, что Грожан совершенно не понимает суть борьбы колесо в колесо в современной Формуле 1. Он ссылается на действия Макса Ферстаппена в прошлом, но мы с тех пор ушли далеко вперёд.

В конце концов, Грожан – директор GPDA. Он должен знать правила. Я считаю, что Грожан действует за пределами допустимого в Формуле 1».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Red Bull не считают, что упустили победу

Абитебул: Мы выявили сильные и слабые стороны машины

Райкконен: Сломанное антикрыло не повлияло на результат

Марио Изола: Причина может быть в износе, но не только

Зайдль: Важно то, что мы всё-таки заработали очки

Закрыть