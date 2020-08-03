Уэббер: Грожан совершенно не понимает суть борьбы

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Channel 4 Марк Уэббер резко критикует действия Романа Грожана в прошедшем Гран При…

Марк Уэббер: «На мой взгляд, Роман совершенно не понимает правила ведения борьбы. Он смещается слишком поздно. Он говорит, что оставляет место в ширину машины, но эти смещения на высокой скорости в конце прямой – нужно гораздо раньше демонстрировать свои намерения, чтобы у соперника было время среагировать.

Я считаю, что Грожан совершенно не понимает суть борьбы колесо в колесо в современной Формуле 1. Он ссылается на действия Макса Ферстаппена в прошлом, но мы с тех пор ушли далеко вперёд.

В конце концов, Грожан – директор GPDA. Он должен знать правила. Я считаю, что Грожан действует за пределами допустимого в Формуле 1».