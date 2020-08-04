DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Alfa Romeo

После длительного доминирования механиков Red Bull Racing и Williams в рейтинге лучших пит-стопов, в Сильверстоуне инициативу перехватила Alfa Romeo.

Единственный пит-стоп Антонио Джовинацци в минувшей гонке стал абсолютно лучшим. Механики обслужили машину итальянца за 2,38 секунды – результат не рекордный, но самый быстрый в минувшем Гран При. Второй лучший пит-стоп – у Mercedes, третий – у лидеров общего рейтинга из Red Bull Racing.

Всего в гонке команды провели 22 пит-стопа. Самым продолжительным стал второй пит-стоп Карлоса Сайнса после расслоения колеса в конце гонки – 36,278 секунды.

Команда

Гонщик

Время

Очки

1. Alfa Romeo

А.Джовинацци

2,38

25

2. Mercedes

Л.Хэмилтон

2,38

18

3. Red Bull Racing

А.Элбон

2,41

15

4. Red Bull Racing

М.Ферстаппен

2,66

12

5. McLaren

К.Сайнс

2,67

10

6. Renault

Э.Окон

2,87

8

7. Mercedes

В.Боттас

2,95

6

8. Racing Point

Л.Стролл

2,97

4

9. Williams

Д.Расселл

3,12

2

10. AlphaTauri

П.Гасли

3,18

1

В зачёте команд после четвёртого этапа продолжает лидировать Red Bull Racing, а на вторую строчку поднялась команда Mercedes. В Haas F1 ухитрились оказаться последними даже в этом рейтинге.

Команда

Очки

1. Red Bull

120

2. Mercedes

82

3. Williams

63

4. Alfa Romeo

46

5. Renault

42

6. Ferrari

18

7. AlphaTauri

13

8. McLaren

10

9. Racing Point

9

10. Haas

1

В таблице лучших пит-стопов сезона смена шин на машине Джовинацци в Сильверстоуне лишь на десятом месте…

Команда

Гонщик

Этап

Время

1. Red Bull

М.Ферстаппен

Гран При Штирии

1.95

2. Red Bull

М.Ферстаппен

Гран При Венгрии

2,04

3. Williams

Д.Расселл

Гран При Венгрии

2,07

4. Williams

Д.Расселл

Гран При Венгрии

2,09

5. Red Bull

А.Элбон

Гран При Австрии

2,10

6. Red Bull

М.Ферстаппен

Гран При Штирии

2.18

7. Williams

Н.Латифи

Гран При Венгрии

2,21

8. Red Bull

А.Элбон

Гран При Штирии

2.22

9. Williams

Н.Латифи

Гран При Венгрии

2,23

10. Alfa Romeo

А.Джовинацци

Гран При Великобритании

2.38