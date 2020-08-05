Формула E: Да Кошта выиграл первую гонку в Берлине

Лидер чемпионата Антониу Феликс да Кошта уверенно выиграл квалификацию на берлинской трассе; второе время показал его напарник по команде DS Techeetah, действующий чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь. Надо подчеркнуть, что для первых двух гонок из шести, которые пройдут на территории старого аэродрома Темпльхоф, используется привычная конфигурация кольца, вот только движение организовано в противоположном направлении, т.е. по часовой стрелке.

Обе машины DS Techeetah отлично стартовали, Андре Лототтерер и Себастьен Буэми, начинавшие гонку из второго ряда, тоже сохранили позиции. Португальский гонщик сразу начал отрываться от преследователей. Уже через пару кругов он довёл преимущество до двух секунд, но и Вернь ехал заметно быстрее Лоттерера, своего бывшего напарника.

Немца в свою очередь прессинговал Буэми, но до атак пока дело не доходило, тем более что тот весьма агрессивно оборонялся. В целом первые десять из 45 минут гонки борьба носила позиционный характер, особых событий на трассе не происходило, и только дуэт лидеров продолжал наращивать преимущество, причём Верню удалось немного сократить отставание от да Кошты.

Но на 8-м круге Макс Гюнтер, боровшийся с Робином Фряйнсом за 11-ю позицию, во 2-м повороте просто вытолкнул соперника в отбойник. Машина голландца была разбита, он попытался дотянуть до боксов своей команды Virgin Racing, но это ему не удалось. Чтобы эвакуировать искалеченную технику, на трассу выпустили электрический сейфти-кар. Разумеется, всё преимущество DS Techeetah было нивелировано. Тем временем стюарды начали расследование инцидента между Фряйнсом и Гюнтером.

Рестарт прошёл без происшествий, но через несколько поворотов Сэм Бёрд, второй гонщик Virgin, красивым манёвром опередил Жерома Д’Амброзио и вышел на 6-ю позицию. Но вскоре он переместился ещё на позицию вверх – когда Буэми съехал с траектории, чтобы активировать режим максимальной мощности.

Этот режим активировал и Ник де Вриз, после чего атаковал Лоттерера, на 18-м круге его обогнал и теперь ехал третьим. Его напарник по заводской команде Mercedes, Стоффель Вандорн, в это время боролся с Гюнтером за 11-ю позицию.

На 22-м круге де Вриз допустил ошибку на торможении, заблокировал колёса, чем тут же воспользвоался Лоттерер, вернув себе 3-е место.

Кругом позже в шестом повороте остановилась машина Фелипе Массы, который неплохо провёл квалификацию, но по ходу гонки всё дальше откатывался назад, а теперь и вовсе выбыл из борьбы. На повторе было видно, что он оказался за пределами трассы, заблокировал все четыре колеса, и его машина уткнулась в отбойник. На трассе появились жёлтые флаги.

Когда борьба возобновилась, да Кошта и Вернь продолжали лидировать, а вот на третью позицию вышел Бёрд, который уже на следующем круге провёл удачную атаку на почему-то замедлившегося Жана-Эрика и опередил его. Затем действующего чемпиона серии обошёл и Лоттерер, который следом, задействовав режим дополнительной мощности, обогнал Бёрда. Впрочем, через круг британец отыгрался.

Вернь продолжал терять позиции – его опередил дуэт гонщиком Mercedes, так что де Вриз ехал 4-м, Вандорн, к тому моменту опередивший многих соперников – уже пятым.

За пару кругов до финиша развернуло Jaguar Митча Эванса, который боролся за позиции в конце первой десятки, причём это произошло после контакта всё с тем же Гюнтером, который в начале гонки отправил в отбойник Фряйнса. В начале последнего круга Амброзио обогнал Вандорна, а Лоттерер – Бёрда.

В это время на табло появилась статистика, показывавшая, какой процент заряда оставался в батареях машин, и было видно, что да Кошта если и доберётся до финиша, то на каких-то последних «каплях» электричества. Но ему это всё же удалось, и португалец одержал вторую победу в сезоне, тем самым упрочив своё лидерство в чемпионате.

А вот его напарник, Жан-Эрик Вернь, у которого, казалось, тоже были шансы на успех, буквально на последнем круге вынужден был остановиться у обочины – иссякли аккумуляторы.

Вторым линию финиша пересёк Андре Лоттерер, третье место досталось Сэму Бёрду.

Следующая гонка Формулы E пройдёт уже завтра, 6 августа, на этой же конфигурации трассы, а вот 8-го и 9-го августа движение будет организовано уже против часовой стрелки – именно этот вариант более привычен гонщикам электрической серии, выступавшим в Берлине в предыдущие сезоны.