Формула E: В Берлине выявлено два случая заражения

В Формуле E готовятся к серии из шести гонок, которые пройдут на территории берлинского аэропорта Темпльхоф, и при этом организаторы электрической серии строго придерживаются особых мер безопасности, разработанных FIA.

По данным на 3 августа, после массовых проверок на коронавирус в 1421 случае результаты тестов были отрицательными, но у двух человек было выявлено заражение. Они помещены на карантин и будут следовать рекомендациям местных органов здравоохранения.

По прибытии в Берлин все лица, аккредитованные на финальных шести этапах чемпионата по гонкам на электромобилях, проходят тесты на Covid-19, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию. Каждые пять-семь дней все должны будут пройти повторные тесты.

FIA и Формула E принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В прессе появилась информация, что один из инфицированных – Дильбаг Джилл, руководитель команды Mahindra Дильбаг. Симптомов заболевания у него вроде бы нет, однако ему придётся ближайшие полторы недели, пока проходят берлинские гонки, провести в номере отеля. Руководство командой в его отсутствие возьмёт её бывший технический директор Антонио Кукерелла.

Первый этап берлинской серии гонок пройдёт уже завтра, 5 августа.