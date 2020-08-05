Палмер: Если бы шина у Боттаса лопнула чуть раньше…

Джолион Палмер после завершения недолгой карьеры в Формуле 1 неплохо проявил себя в качестве комментатора BBC Radio 5 Live и эксперта официального сайта чемпионата. В очередной своей колонке он прокомментировал драматическую концовку Гран При Великобритании.

В Формуле 1 даже какие-то нюансы могут привести к очень серьёзным последствиям, и британский Гран При стал отличным тому подтверждением. В Сильверстоуне это повлияло на итоги гонки, а также на положение в чемпионате.

За три круга до финиша казалось, что всё идёт к очередному уверенному победному дублю Mercedes, к чему в этом сезоне мы уже начинаем привыкать, а третье место достанется Максу Ферстаппену. Но тут произошёл первый эпизод, повлиявший на итоги гонки: на машине Ваттери Боттаса разрушилась передняя левая шина, причём в самом неудачном месте – в повороте Club, который находится уже после въезда на пит-лейн.

Если бы проблема возникла за пару поворотов до этого или хотя бы секунд на десять раньше, он бы мог сразу свернуть в боксы, и потери времени были бы минимальными. При таком сценарии он получил бы свежий комплект Soft и финишировал третьим, а заодно скорее всего заработал бы призовой балл за лучший круг гонки, поскольку Ферстаппен тогда не стал бы заезжать в боксы под самый конец гонки, что он в реальности сделал.

У Макса тоже были проблемы с шинами, и если бы он решил доехать до финиша без второго пит-стопа, это стало бы дополнительным фактором риска: если бы его постигла та же участь, что обоих гонщиков Mercedes и Карлоса Сайнса, то второе место занял бы Боттас.

Тогда по итогам гонки Валттери уступал бы Льюису лишь девять очков или даже меньше.

Но из-за того, что шина на Mercedes Боттаса разрушилась на 10 секунд позже, ему пришлось на трёх колёсах проехать весь круг, а Сильверстоун – одна из самых длинных трасс чемпионата. Время неизбежно работало против него, шанс заработать очки ускользал, а шансы побороться за чемпионский титул стремительно снижались.

И всё-таки даже в этой ситуации многое могло сложиться по-другому, поскольку на заключительном круге гонки, всего в семи поворотах впереди Боттаса, прокол левой передней шины получил и Льюис Хэмилтон. Но принципиальная разница была в том, что ему нужно было проехать на трёх колёсах только половину круга.

Хэмилтон правильно рассчитал темп, к тому же ему помогал Питер Боннингтон, его гоночный инженер, поэтому смог дотянуть до клетчатого флага и одержать победу.

Выбрать правильный темп было очень важно, ведь если бы Льюис ехал слишком быстро на спущенном колесе, был риск сильно повредить машину, что бывает довольно часто.

Но Хэмилтону просто повезло, что шина лопнула, когда до финиша было рукой подать, к тому же всё произошло на самой безопасной части трассы. Случись это позже, хотя он был бы ещё ближе к клетчатому флагу, но в этот момент он мог преодолевать самые быстрые повороты трассы – Copse, Maggots и Becketts – и тогда последствия могли бы быть куда более серьёзными. В подтверждение можно вспомнить драматичную аварию на Нюрбургринге, в которую Льюис попал в 2007 году.

Запас времени, чтобы добраться до финиша, у него был ещё и из-за того, что в Red Bull решили позвать Ферстаппена на пит-стоп, чтобы Макс проехал самый быстрый круг гонки, что было вполне логично. К этому моменту шины на Mercedes Хэмилтона уже выдержали 720 поворотов, и никто не мог предвидеть, что на оставшихся 36-ти они всё-таки сдадут.

Даже у чемпионской команды была возможность избежать всего этого риска, если бы они перед последним кругом позвали Льюиса на пит-стоп, но похоже, он не беспокоился из-за шин, что для него нехарактерно. В Mercedes решили обойтись без этого, хотя и предупредили его, что надо снизить темп.

Нет никаких сомнений, что Хэмилтон заслужил эту победу, ведь он прекрасно провёл квалификацию, а Боттас, который должен был бы прессинговать его по ходу гонки, в ключевые моменты не смог перехватить инициативу. На старте Валттери сбавил скорость в 1-м повороте, хотя находился на внутренней траектории – это говорит о том, что финн всё-таки осторожничает, а это вряд ли стоит делать, если он хочет поспорить с напарником за титул.

Но ему нужно не только добавить агрессивности в свои действия на трассе – удача ему бы тоже пригодилась. Совершенно точно, что у Нико Росберга в 2016 году было и то, и другое, поэтому в итоге ему удалось выиграть чемпионат.