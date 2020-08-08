Формула E: Гонку в Берлине выиграл Макс Гюнтер

Жан-Эрик Вернь, действующий чемпион Формулы E, впервые в этом сезоне выиграл квалификацию и в третьей берлинской гонке стартовал с поула, но довести её до победы ему так и не удалось.

На старте он удержал лидерство, но на вторую позицию пробился Жером д’Амброзио, однако Макс Гюнтер, которого он опередил, не сдавался и контратаковал бельгийца. Как только немецкому гонщику BMW удалось вернуться на 2-е место, он сразу показал лучшее время на круге, начав охоту на лидера.

Вернь ехал в секунде впереди в надежде на победу, ведь в этом сезоне ему пока не везёт, хотя его напарник по команде DS Techeetah, Антониу Феликс да Кошта, выиграл уже несколько гонок и лидирует в личном зачёте серии. Но к 6-му кругу интервал между машинами Верня и Гюнтера сократился наполовину, и чувствовалось, что у Макса весьма воинственные намерения, тем более это его домашняя гонка.

На 9-м круге первые гонщики начали активировать режим дополнительной мощности (Attack Mode), одним из первых это сделал дебютант Audi Рене Раст, которому пару раз удалось выиграть титул в DTM, но Формула E для него совершенно новая дисциплина, и здесь он пока борется за позиции в самом конце пелотона.

Вернь продолжал лидировать, не подпуская к себе соперника ближе чем на 0,3-0,5 секунды, и можно было предположить, что опытный француз ведёт какую-то тактическую игру и экономит энергию батареи, чтобы увереннее действовать ближе к финишу гонки.

На 12-м круге появились жёлтые флаги, а затем выехал и электромобиль безопасности из-за последствий нескольких столкновений на трассе, произошедших почти одновременно.

Разбитые машины Серхио Сетте Камары (Dragon) и Нила Яни (Porsche) перегородили трассу, кругом валялись обломки, а также в боксы Jaguar поехал Джеймс Каладо.

Когда трасса была приведена в порядок, Гюнтер отлично провёл рестарт и начал прессинговать Верня, но его первая попытка атаки не увенчалась успехом, поэтому он решил активировать режим повышенной мощности, хотя при этом потерял несколько позиций.

Вернь через круг поступил так же, задействовав Attack Mode, и хотя Макс его уже догнал, но опередить не смог. Тем временем на третью позицию пробился Робин Фряйнс, стартовавший шестым, и уже прессинговал Гюнтера.

Да Кошта, напарник Верня, сегодня ехал в конце первой десятки, но постепенно продвигался вперёд, в частности, на 22 круге опередил Андре Лоттерера, в этом сезоне выступающего за Porsche, и вышел на 7-ю позицию.

Когда Вернь решил во второй раз воспользоваться Attack Mode, для чего съехал с траектории, Гюнтер вышел вперёд, но буквально на пару секунд, поскольку Жан-Эрик сразу его догнал и вернул себе первую позицию.

Ветерану автоспорта Фелипе Массе стюарды берлинской гонки выписали штрафной проезд по пит-лейн за излишне агрессивные действия на трассе в отношении Лукаса ди Грасси.

Примерно за восемь минут до финиша гонки дебютант Формулы E Рене Раст, к этому моменту отыгравший уже немало позиций, опередил Ника де Вриза и вышел было на 11-е место, но гонщик Mercedes контратаковал и отыгрался. В любом случае для пилота Audi это был бы прогресс, если бы не отказ техники и обидный сход на последних кругах.

Ожесточённая схватка за лидерство продолжалась, Макс Гюнтер атаковал Жана-Эрика Верня, тот вернул себе позицию, но на 32-м круге немецкий гонщик всё-таки смог выйти вперёд. При этом в батарее его BMW было несколько больше энергии, чем у соперника, которого уже догонял Фряйнс, очевидно, почувствовав слабину в обороне действующего чемпиона мира.

На 34-м круге Робин его опередил, так что Верню в лучшем случае досталось бы третья ступень подиума, и то не факт, поскольку к последнему кругу его уже догнал напарник, Антониу Феликс да Кошта.

На последнем круге Фряйнс пошёл в решительную атаку на лидера, тот очень умело защищался, и хотя борьба шла на равных, Гюнтер первым пересёк линию финиша всего на 0,128 секунды раньше соперника.

Вернь всё-таки сумел сохранить третье место, повторив своё лучшее достижение в этом странном сезоне.

Следующая гонка Формулы E пройдёт на берлинской трассе уже завтра.

Результаты гонки

Пилот

Команда

Машина

Время/Разница

1. Maximilian Guenther

BMW

BMW

46:15.512

2. Р.Фряйнс

Virgin

Audi

+0.128

3. Ж.Вернь

DS Techeetah

DS

+2.569

4. А.да Кошта

DS Techeetah

DS

+2.743

5. Andre Lotterer

Porsche

Porsche

+3.136

6. О.Роуланд

e.dams

Nissan

+5.547

7. Ж.Д’Амброзио

Mahindra

Mahindra

+7.893

8. Л.ди Грасси

Audi

Audi

+12.672

9. М.Эванс

Jaguar

Jaguar

+13.511

10. А.Симс

BMW

BMW

+19.248

11. С.Буэми

e.dams

Nissan

+20.240

12. Н.Мюллер

Dragon

Penske

+20.486

13. С.Берд

Virgin

Audi

+20.733

14. Э.Мортара

Venturi

Mercedes

+20.944

15. Д.Абт

NIO

NIO

+21.948

16. Н.де Вриз

Mercedes

Mercedes

+22.520

17. О.Терви

NIO

NIO

+22.774

18. А.Линн

Mahindra

Mahindra

+23.181

19. Ф.Масса

Venturi

Mercedes

+36.549

– Р.Раст

Audi

Audi

Сход

– С.Вандорн

Mercedes

Mercedes

Сход

– Д.Каладо

Jaguar

Jaguar

Сход

– С.Камара

Dragon

Penske

Сход

– Н.Яни

Porsche

Porsche

Сход