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Автоспорт

В Ferrari намерены подать апелляцию

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В Ferrari заявили о намерении подать апелляцию на решение стюардов по протесту Renault в адрес машин Racing Point.

«Мы можем подтвердить, что только что заявили о своем намерении обжаловать решение стюардов FIA в отношении Racing Point, принятое сегодня утром», – говорится в заявлении Ferrari.

Теперь у Ferrari есть 96 часов, чтобы собрать доказательства перед подачей иска в Международный апелляционный суд FIA.

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Поводом для апелляции, видимо, станет не само решение, а несогласие с тем, что после штрафа машины Racing Point продолжат выступать в чемпионате мира с узлами, которые, как уже доказано, не были разработаны ими самостоятельно.

Источник:www.f1news.ru
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