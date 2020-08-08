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Автоспорт

В Pirelli не станут ограничивать длину отрезков

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Несмотря на расслоение шин на финише прошлой гонки в Сильверстоуне, использование в этот уик-энд более мягких составов и жаркую погоду, в Pirelli решили не ограничивать число кругов, которые команды могут проехать на одном комплекте резины.

В Pirelli увеличили минимально допустимое давление в шинах, ограничили угол развала колёс – и уверены, что в этот уик-энд все предпочтут провести два пит-стопа, чтобы не рисковать сходом.

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Марио Изола, Pirelli: «Мы решили не ограничивать длину отрезка, ведь каждая машина и каждый гонщик уникальны.

Один из ключевых элементов зрелищности – разные варианты стратегии гонок у разных команд. Если мы ограничим число кругов на одном комплекте шин, стратегия станет одинаковой, а у нас нет такой цели. Мы предоставили командам результат наших исследований и необходимую информацию о работе шин, чтобы они сами сделали необходимые выводы.

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Я считаю, что стратегия двух пит-стопов станет базовой в этот уик-энд – мы пришли к такому выводу, оценивая средние значения износа во время второй тренировки. Но каждый решит сам, какие составы использовать на дистанции и сколько будет пит-стопов. Возможно, кто-то предпочтёт трижды сменить резину».

Источник:www.f1news.ru
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