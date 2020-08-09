Ферстаппен: Победа в Сильверстоуне – невероятный успех!

Макс Ферстаппен одержал красивую победу в Сильверстоуне – в Гран При 70-летия команда Red Bull Racing стратегически переиграла Mercedes.

Макс Ферстаппен: «Не было похоже, что нам удастся выиграть гонку, но после первого отрезка я почувствовал, что нам удаётся отлично работать с резиной. Разумеется, ещё было неясно, как Mercedes поедут на жёстких шинах, но машина позволяла мне держать очень высокий темп, а проблем с резиной не было вообще.

Мы просто продолжали атаковать, так что, конечно, победить в Сильверстоуне – это невероятный результат! День сложился очень успешно, у нас всё получалось, мы выбрали правильную тактику и очень рады победе! Если до этого у нас не было возможности прессинговать Mercedes, то сегодня я видел, что нам это удаётся. Я постарался прибавить, вынудил Mercedes провести пит-стоп, а после этого уже просто ехал в нужном темпе и старался наращивать преимущество.

Что нас ждёт в Испании, я пока не знаю, но думаю, что нам надо будет использовать более мягкую резину, похоже, что она больше подходит нашей машине, но это мы выясним в Барселоне, а пока я просто очень рад нашей победе!»