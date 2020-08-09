Тото Вольфф: Важно сохранить преимущество в гонке

В воскресенье гонщики Mercedes стартуют из первого ряда, при этом Валттери Боттас опередил Льюиса Хэмилтона в квалификации и завоевал десятый поул в истории команды, добытый в Сильверстоуне.

Валттери Боттас (1-й): «Здорово завоевать поул. Пилотировать эту машину – настоящая привилегия – настолько она быстрая. Просто я люблю квалификации, особенно когда всё складывается удачно. После прошлого уик-энда мы скорректировали настройки, и мне кажется, что машина стала гораздо эффективнее. Я знал, что во второй попытке в финале у меня будет возможность улучшить результат, и я идеально проехал все три сектора, показав, на что способен за рулём этой машины.

Учитывая выбор составов резины на этот уик-энд, реализовать тактику с одним пит-стопом будет непросто, но я знаю, что команда изучит все варианты. Думаю, у нас хороший гоночный темп, и я надеюсь снова хорошо стартовать – как в прошлый уик-энд. Я доволен результатом, но мы все знаем, что очки присуждают только в воскресенье».

Льюис Хэмилтон (2-й): «Валттери фантастически провёл квалификацию, проехал отличный круг в решающий момент в финальной сессии и завоевал поул. Я тоже неплохо проехал первый круг в финале, но второй получился несколько хуже. Мне не удалось идеально проехать все три сектора, в самом конце я допустил пару ошибок и в итоге за это заплатил.

Задачу осложнял ветер, менявший направления, но все в равных условиях, так что это нельзя считать оправданием. На этой трассе нелегко преследовать соперников, но я надеюсь, что благодаря более мягким составам резины и высокой температуре воздуха у меня появится шанс. Впереди интересная гонка. У нас много работы – посмотрим, в чём можно добиться улучшений. Как вы понимаете, я сделаю всё возможное, чтобы завтра опередить Валттери».

Тото Вольфф, руководитель Mercedes AMG: «Наши гонщики квалифицировались на двух первых позициях – это отличный результат. Валттери великолепно поработал и опередил Льюиса на его домашней трассе – любопытно, как будут развиваться события в гонке. Оба жаждут успеха и поборются за победу. Приятно видеть, что даже в более жарких условиях мы сохранили преимущество в скорости – теперь важно сохранить его в гонке.

Гран При 70-летия обещает быть интересным, в нём возможны разные варианты тактики. Мы стартуем на Medium, а Макс Ферстаппен из второго ряда – на Hard, так что у него альтернативная стратегия. В конечном счете, в гонке всё будет решать не только скорость, но и умение работать с шинами».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Поздравляю Валттери с очередным поулом! Из-за ветра всем пришлось нелегко, а время на круге ухудшилось по сравнению с пятницей, так что нам пришлось к этому адаптироваться по ходу третьей тренировки. Мы сосредоточились на работе с Soft – судя по всему, у машины хороший баланс, и на свежих шинах она отлично держит трассу, так что мы почти ничего не меняли перед квалификацией.

Первые круги квалификации не произвели особого впечатления – судя по всему, трасса была не в лучшем состоянии, и направление ветра изменилось по сравнению с утренней сессией, поэтому нам потребовалось время, чтобы к этому адаптироваться. Под конец сессии гонщики выехали на вторую попытку на тех же прикатанных комплектах резины и показали неплохой темп. После этого всё шло без проблем.

Мы хотели, чтобы оба стартовали на Medium и утром обсуждали, что не откажемся от этого плана, хотя во второй сессии некоторые гонщики использовали Hard. К финалу квалификации стало понятно, что Валттери и Льюис ехали примерно в одном темпе. Судя по всему, Боттас больше доволен шинами Medium, а Хэмилтону, возможно, комфортнее на Soft.

На финальной попытке их разделило несколько сотых: Валттери лучше вышел из седьмого поворота и сохранил это преимущество на остальной части круга, в итоге завоевав поул. Мы с нетерпением ждём гонку. Из-за более мягких составов резины возможно больше различных тактических схем. К тому же в Сильверстоуне гонка всегда получается интересной, и в ней может произойти всё что угодно».