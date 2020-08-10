Формула E: Вернь выиграл гонку, Да Кошта – титул

Четвёртая гонка берлинской серии прошла по весьма любопытному сценарию, но об этом в своё время. Ещё до старта выяснилось, что Робин Фряйнс, занявший вчера третье место, не сможет принять в ней участие из-за проблем с батареей.

Гонщики DS Techeetah вновь отличились в квалификации, и с поула опять, как и накануне, стартовал Жан-Эрик Вернь, а его напарник, лидер личного зачёта Антониу Феликс да Кошта – со второй позиции.

На старте Вернь сохранил лидерство, следом ехал португалец, за ним – дуэт гонщиков Nissan, т.е. Оливер Роулэнд и Себастьен Буэми, и казалось, что начало гонки обойдётся без происшествий. Но через несколько поворотов в хвосте пелотона произошло столкновение машин Оливера Тёрви и Макса Гюнтера, в результате которого BMW победителя вчерашней гонки была серьёзно разбита, трассу усыпали обломки.

Выехал электромобиль безопасности, остававшийся на трассе два круга. Стюарды начали расследование инцидента и несколько позже вынесли приговор, что в инциденте виноват Гюнтер и его следует лишить трёх позиций на старте следующей гонки.

На рестарте большинство гонщиков сохранили свои позиции, Вернь лидировал, примерно в четырёх десятых позади него ехал напарник, но от пары DS не отставал и Роулэнд.

В этот момент начали поступать сообщения о том, что на трассу упали первые капли дождя, но поскольку в Берлине сегодня плюс 35, то влага сразу испарялась и пока не причиняла гонщикам особых проблем. Разве что капли на визорах не улучшали видимость.

В конце первой десятки Фелипе Масса опередил Рене Раста, затем и Митча Эванса, но немец пропустил вперёд и Лукаса ди Грасси, своего напарника по заводской команде Audi.

Похожую тактику применили и в DS: Вернь без боя отдал лидерство да Коште, выполняя инструкцию команды, прозвучавшую по радио, и Жан-Эрик, потеряв позицию, начал сдерживать натиск Роулэнда.

Первую пятёрку замыкал Ник де Вриз, и в этой группе машины были разделены совсем небольшими интервалами, а вот от ехавшего шестым Линна они оторвалась уже более заметно.

Лукас ди Грасси воспользовался Fan Boost, режимом повышенной мощности, право на которое определяется голосованием среди болельщиков, опередил Эванса и вышел на 9-ю позицию.

К 23-му кругу гонщики DS Techeetah прибавили, увеличив отрыв от преследователей, прежде всего от Роулэнда, затем одновременно активировали Attack Mode, не потеряв позиций, и получили некоторое потенциальное преимущество, которым, видимо, собирались воспользоваться позже.

Но соперники проделали тот же манёвр, так что баланс сил внутри первой пятёрки оставался прежним. А вот на шестое место переместился ди Грасси, опередивший ещё и Линна.

Интересную борьбу за 7-ю позицию вели Масса и Эванс: они одновременно атаковали Линна, обошли его, а потом начали выяснять отношения между собой. Сначала вперёд вышел новозеландец, но бразильский ветеран автоспорта отыгрался. Однако вскоре Эванс снова вышел вперёд.

На 26-м круге гонки пилоты DS вновь поменялись позициями – правда, незадолго до этого да Кошта начал жаловаться, что задняя резина уже хуже держит трассу.

На 34-м круге Буэми опередил Роуланда, воспользовавшись ошибкой напарника, и вышел на 3-ю позицию, после чего начал догонять да Кошту. До финиша гонки оставалось буквально полтора круга, и концовка обещала быть любопытной.

Буэми в поворотах практически упирался в машину португальца, но тот разгонялся более динамично, и у швейцарца не было реальной возможности для атаки.

На последнем круге де Вризу удалось опередить Роулэнда за счёт весьма лихого манёвра и финишировать четвёртым, но это было далеко не самым главным событием. Очков, набранных да Коштой за второе место, было достаточно, чтобы обеспечить ему чемпионский титул. При этом его напарник, победитель гонки Вернь вышел на вторую позицию в личном зачёте, а DS Techeetah выиграла чемпионат в командном зачёте.

«У меня нет слов! – сказал после финиша новый чемпион Формулы E. – В сложные периоды бывало, что я был готов принять решение о завершении карьеры, но благодаря людям, меня окружающим, я этого не сделал. Я очень благодарен всем, кто верил в меня и мои способности, даже когда я финишировал далеко от подиума.

Огромное спасибо Жану-Эрику, я знаю, ему пришлось нелегко, но он всё время меня подгонял и очень мне помогал, и я так быстро адаптировался в команде в основном благодаря ему. Сегодня у нас был план, и мы его идеально реализовали. Мы с Жаном-Эриком помогали друг другу, но под конец гонки пришлось потрудиться, поскольку нас уже догоняли Буэми и Роулэнд. Но сегодня наша команда действовала в чемпионском стиле!»

Следующая гонка пройдёт в Берлине 12 августа, но уже на трассе несколько изменённой конфигурации.

Результаты гонки

Пилот

Команда

Машина

Время/Разница

1. Ж.Вернь

DS Techeetah

DS

46:24.803

2. А.да Кошта

DS Techeetah

DS

+0.497

3. С.Буэми

Nissan e.dams

Nissan

+1.392

4. Н.де Вриз

Mercedes

Mercedes

+3.791

5. О.Роуланд

Nissan e.dams

Nissan

+5.018

6. Л.ди Грасси

Audi

Audi

+9.805

7. М.Эванс

Jaguar

Jaguar

+14.814

8. А.Лоттерер

Porsche

Porsche

+15.755

9. А.Линн

Mahindra

Mahindra

+21.001

10. Ф.Масса

Venturi

Mercedes

+22.809

11. С.Берд

Virgin

Audi

+22.911

12. С.Вандорн

Mercedes

Mercedes

+23.388

13. А.Симс

BMW

BMW

+23.575

14. Э.Мортара

Venturi

Mercedes

+23.889

15. Ж.Д’Амброзио

Mahindra

Mahindra

+23.914

16. Р.Раст

Audi

Audi

+24.381

17. Д.Каладо

Jaguar

Jaguar

+26.600

18. Д.Абт

NIO

NIO

+29.121

19. Н.Яни

Porsche

Porsche

+29.527

20. Н.Мюллер

Dragon

Penske

+34.431

21. С.Камара

Dragon

Penske

+36.315

22. О.Терви

NIO

NIO

+1:01.473

– М.Гюнтер

BMW

BMW

Сход

– Р.Фряйнс

Virgin

Audi

Не стартовал