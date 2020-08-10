” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/024847ff2d70cc0992a2c2e0c982aa7b.jpg” alt=”В Red Bull Racing одержали первую победу в сезоне” width=”100%” />

Гран При 70-летия завершился первой победой Red Bull Racing в сезоне. Благодаря старту на Hard и отличной от Mercedes стратегии Макс Ферстаппен финишировал первым в Сильверстоуне. Его напарник Алекс Элбон заработал десять очков за пятое место.

Макс Ферстаппен (1-й): «Отличный день! Я очень доволен результатом и тем, как здорово мы сработали. Гонка показала, что решение квалифицироваться на шинах Hard было правильным – я рад, что оно оправдалось.

Темп на первом отрезке и его продолжительность имели ключевое значение. Шины Medium не слишком долговечны, поэтому старт на Hard был правильным. Мы видим, что наша машина эффективна на мягких составах, особенно в гонке, и позволяет контролировать износ.

Очень приятно, когда можешь атаковать и обгонять Mercedes. Надеюсь, так будет происходить и дальше по ходу сезона. Мы будем атаковать ещё сильнее, хотя Mercedes продолжает доминировать. У нас отличный командный дух, и мне нравится, что мы никогда не сдаёмся и рискуем.

Сегодня мы отпразднуем заслуженный успех после напряжённой работы, а затем сосредоточимся на подготовке к следующей гонке в Барселоне».

Алекс Элбон (5-й): «Я доволен сегодняшней гонкой – машина была невероятной. На первых кругах было сложно обгонять, поскольку все находились в зоне DRS, но как только отрывы выросли, у меня появилась возможность прорваться наверх.

Я был немного удивлён сегодняшним балансом и гоночным темпом – они оказались очень хорошими, и нам нужно понять причины. Гонка показала, что у машины большой потенциал, но его иногда сложно раскрыть. Однако мы отлично выглядим в подобных условиях, и нужно понять почему. Здорово финишировать пятым. Надеюсь, мы ещё немного прибавим в гонке на следующей неделе».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Потрясающий день для команды – Макс доминировал в гонке. Мы рискнули в квалификации, чтобы стартовать на Hard – и благодаря отличному темпу на первом отрезке Макс получил преимущество.

К нашему удивлению и воодушевлению, после того как в Mercedes перешли на новые шины, наш темп на старом Hard остался выше. Тогда мы изменили стратегию и перешли на Medium. После пит-стопа Макс вернулся на трассу сразу позади Валттери, но обогнал его через несколько поворотов. В конце гонки Макс на Hard сохранял отрыв от Боттаса, контролировал ход гонки и одержал девятую победу в карьере.

Алекс тоже сильно выступил и провёл несколько отличных обгонов, особенно по внешнему радиусу в Copse, и финишировал на высоком пятом месте. Первая и пятая позиция – отличный результат в Кубке конструкторов, а Макс поднялся на второе место в личном зачёте.

Победа стала возможна благодаря отличной работе всех на трассе и на базе, а также Honda. Мы делаем успехи – сегодняшний результат показывает, что мы на правильном пути. Мы должны использовать потенциал и продолжать двигаться вперёд.

Мы уже думаем о следующей гонке в Барселоне – надеюсь, она тоже будет жаркой».