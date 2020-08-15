Серхио Перес: Я рад, что быстро вошёл в ритм

В Барселоне Серхио Перес вернулся за руль Racing Point после болезни и сразу поехал в неплохом темпе. Лэнс Стролл показал 11-е время и надеется на прогресс в квалификации и гонке.

Серхио Перес (8-й): «Здорово вернуться за руль – я скучал по Формуле 1! Я очень рад снова сесть в машину и работать с командой. Мне казалось, что потребуется какое-то время, чтобы обрести скорость после пропуска двух уик-эндов, но я рад, что быстро вошёл в ритм.

Из-за жары пришлось нелегко, но мы показали неплохой темп, так что я с нетерпением жду квалификацию. Мы выполнили сегодняшнюю программу, я доволен результатами – мы можем рассчитывать на отличный результат в квалификации и очки в гонке».

Лэнс Стролл (11-й): «Очень жарко! Хочется поскорее под душ! Не самая простая пятница, но мы знаем, что вечером сможем прибавить и завтра сделаем большой шаг вперёд. Для успеха в гонке важно эффективно работать с шинами при жаркой погоде. Сегодня мы поработали в таких условиях и теперь можем подобрать наиболее подходящие настройки для квалификации и гонки.

Я рад, что Серхио вернулся к работе. Уверен, что в воскресенье мы поборемся за очки!»