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Автоспорт

В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

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Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.

«Это был неудачный уик-энд, но мы не собираемся сдаваться, борьба продолжается, – это слова из обращения к болельщикам, распространённого Скудерией через социальные сети. – Не первый раз в нашей истории мы сталкиваемся с проблемами, но всегда их преодолеваем.

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В такие моменты нам больше чем когда-либо нужна поддержка наших болельщиков. Спасибо всем, кто остаётся с нами!»

Обращение опубликовано на двух языках, на английском и на итальянском. «Международная версия» собрала меньше чем за час более 4 тысячи лайков, а предназначенная для «домашней» аудитории – полторы тысячи, но эта статистика стремительно растёт, как и число комментариев. Впрочем, реакция публики не всегда сочувственная.

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Итальянская пресса, комментируя это обращение, подчёркивает, что его появление в понедельник после гонки – весьма необычное событие. Интересно, что последует за ним?..

Источник:www.f1news.ru
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