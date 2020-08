В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.

«Это был неудачный уик-энд, но мы не собираемся сдаваться, борьба продолжается, – это слова из обращения к болельщикам, распространённого Скудерией через социальные сети. – Не первый раз в нашей истории мы сталкиваемся с проблемами, но всегда их преодолеваем.

В такие моменты нам больше чем когда-либо нужна поддержка наших болельщиков. Спасибо всем, кто остаётся с нами!»

Not a good weekend but we will keep not stop fighting. It’s not the first time in our history that we’ve struggled, but we have always come through. In moments like this we need our fans more than ever. Thanks to all of you who are sticking by our side. #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/CvFEXoQZ8C

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 31, 2020