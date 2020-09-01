Андреас Зайдль: Вопрос в том, когда Ferrari отыграется

Ferrari провалила Гран При Бельгии и теперь занимает пятое место в Кубке конструкторов. Андреас Зайдль, руководитель команды McLaren, которая на семь очков опережает Ferrari, считает, что его коллективу будет сложно удержать третье место в чемпионате, поскольку в Скудерии постараются отыграться.

Андреас Зайдль: «В текущей ситуации важно не допустить недооценки Ferrari, поскольку у них есть все возможности, чтобы отыграться по ходу этого сезона. Учитывая весь их опыт, специалистов и инфраструктуру, вопрос заключается не в том, смогут они отыграться или нет, а в том, когда это произойдёт. Именно поэтому мы сожалеем, что не смогли заработать больше очков в Спа.

Надеюсь, такая возможность появится у нас в Монце. Я полагаю, что в Италии нас вновь ждёт плотная борьба с Racing Point и Renault. Учитывая текущую форму Ferrari и их комментарии, полагаю, в Монце у них вновь возникнут проблемы. Именно поэтому нужно постараться заработать больше очков, чем наши соперники, которые вновь окажутся быстры на трассах другого типа».