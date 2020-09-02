Цена билетов на гонку в Муджелло превышает 1000 евро

Гран При Тосканы, который пройдёт с 11 по 13 сентября на трассе в Муджелло, станет первым этапом Формулы 1 в нынешнем сезоне, на который пустят зрителей. Предстоящий этап будет поистине уникальным – трасса впервые примет Гран При Формулы 1, который станет для Ferrari 1000-м в чемпионате, а в каждый из дней уик-энда автодром смогут посетить не более 2880 человек.

Неудивительно, что цены на билеты, продажа которых стартовала 1 сентября, впечатляют. На Гран При Тосканы невозможно купить один билет на все дни уик-энда, чтобы сэкономить. Билеты продаются только по дням, а посещение всех сессий Гран При Тосканы обойдётся в приличную сумму.

Самый дешёвый билет на пятничные тренировки на трибуны Materassi и «58» стоит 188 евро, на главную трибуну с видом на пит-лейн – 300 евро. Самый дешёвый билет на субботу стоит уже 375 евро, а самый дорогой – 600 евро. Стоимость билетов в день гонки ещё выше, цены от 750 до 1200 евро.

Для сравнения, самые дешевые билеты на все три дня гоночного уик-энда в Сочи стоят 4990 рублей (примерно 57 евро). Ещё дешевле планируют продавать билеты организаторы Гран При Турции – заявлена начальная цена от 3,5 (!) евро, но они пока не получили официального разрешения от FIA на проведение гонки со зрителями.