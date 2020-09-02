Маттиа Бинотто не хочет отвечать Тото Вольффу

В Спа Тото Вольфф высказал своё мнение о сложной ситуации, в которой оказалась Ferrari, поскольку считает, что происходящее не идёт на пользу Формуле 1.

«Я сочувствую всем итальянским болельщикам, – в частности, сказал он. – Но надо поставить вопрос так: правильные ли приоритеты были у команды из Маранелло, и не с этим ли связан дефицит скорости?»

Разумеется, руководитель Скудерии Маттиа Бинотто не оставил эту реплику без внимания.

«Я знаю, что люди из других команд любят поговорить о нашей ситуации и посочувствовать нашим болельщикам. Я не хочу ему отвечать, – заявил он. – Я знаю, что болельщики Ferrari переживают. Я сам болельщик. Я работаю в Ferrari 25 лет, мы понимаем, какие у нас приоритеты, и знаем, что в Формуле 1 нет секретов. Надо просто поддерживать темпы модернизации на максимально высоком уровне и стараться ставить перед собой правильные приоритеты.

Впрочем, сейчас мы потерпели поражение, по какой бы причине это ни произошло. В том числе в квалификации. Это нас совершенно не устраивает, но мы должны смотреть вперёд и постараться обратить этот негатив в решимость добиться улучшений.

Безусловно, мы переживаем тяжёлый период. Но наша команда отличается сплочённостью, это самое главное. Я должен сделать всё, чтобы мы работали более эффективно, и не позволить никому предаваться унынию. Этим делу не поможешь.

Доработка двигателей в этом сезоне запрещена, и тут мы ничего не можем предпринять. Поэтому мы модернизируем силовую установку, ориентируясь на следующий год, однако и в этом случае действуют определённые ограничения. Наш план состоит в том, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящим сезонам, прежде всего к чемпионату 2022 года».