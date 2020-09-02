В Турции хотят принимать Формулу 1 после 2020 года

После девятилетнего перерыва Гран При Турции возвращается в календарь Формулы 1 – 15 ноября на трассе в Стамбуле пройдёт четырнадцатый этап сезона. Вурал Ак, руководитель компании Intercity, управляющей турецким автодромом, рассчитывает подписать новый контракт с руководством чемпионата, чтобы Формула 1 продолжила приезжать в Стамбул и после 2020 года.

Вурал Ак: «На самом деле мы уже вели переговоры о том, чтобы подписать долгосрочный контракт в 2021 году. Однако сложно включить новую страну в календарь, если другая не отказывается от этапа. Пандемия коронавируса внесла коррективы, и вот мы в календаре. После того, как этап 2020 года завершится, стороны вернутся к обсуждению долгосрочного контракта.

Президент Турции дал Intercity поручение вернуть Формулу 1 в Турцию. Мы сделали то, что должны были сделать, взяв на себя все финансовые и операционные расходы».

Вурал Ак добавил, что в этом году на Гран При Турции поступит в продажу 100 тысяч билетов – половина от общей вместимости трибун автодрома. Отвечая на вопрос о состоянии трассы и асфальта, он добавил, что трасса уже прошла первую инспекцию и ожидает вторую. В случае необходимости полная замена асфальта займёт 15 дней.