Тото Вольфф: Разброс результатов остаётся загадкой

12

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, прокомментировал результаты его гонщиков в квалификации в Лас-Вегасе, а они заставляют задуматься, ведь Джордж Расселл поднялся на 4-ю позицию, тогда как Льюису Хэмилтону не удалось пройти в финал, поскольку он показал только 11-е время.

Тото Вольфф: «Такой разброс результатов остаётся для нас загадкой. Когда удаётся прогреть шины до нужных рабочих температур, то сразу видна разница. Мы это увидели на 3-й тренировке, но разобраться в этом трудно.

Льюис не смог добиться более высокого темпа, потому что ему не хватало сцепления. При этом речь идёт о разнице в температуре резины всего в 4-5 градусов – в одном случае шины нормально держат трассу, во втором – нет.

Но посмотрите на некоторые другие команды, например, на McLaren: обычно они впереди, однако сегодня её гонщики даже не смогли пройти во вторую часть квалификации. С другой стороны, машины Ferrari были способны на поразительную скорость в финале квалификации. Шарль Леклер и Карлос Сайнс чуть ли не на полсекунды быстрее всех.

При этом нас порадовали результаты Williams, но мы знаем, что им отлично удаётся прогревать резину, что особенно помогает в условиях прохладной погоды на быстрых трассах, и сегодня это в очередной раз подтвердилось.

Возвращаясь к нашей машине, надо признать, что у нас сложности из-за гранулирования резины, но сегодняшняя тренировка проходила не в то время, в какое пройдёт завтрашняя гонка, а раньше, когда было ещё очень скользко.

Полагаю, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, которые стартуют впереди Джорджа, поедут очень быстро, поэтому нам надо будет проявлять терпение, стараясь найти оптимальный подход к шинам, и дождаться, когда пройдёт стадия гранулирования.

Это будет исключительно важно, ведь на тренировках мы видели, что на разных командах проблема гранулирования сказывалась по-разному. В общем, посмотрим, чего нам удастся добиться».