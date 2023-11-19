Ферстаппен: Гонка понравилась, было очень весело!

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Лас-Вегаса, но за свою 53-ю победу ему пришлось побороться, поскольку гонка для него была богатой на события.

Макс Ферстаппен (1-й): «Гонка была трудная, но я попытался выйти вперёд уже на старте. Мы оба, и я, и Шарль Леклер, тормозили в 1-м повороте очень поздно, и в моём случае сцепление с трассой просто пропало, поэтому мы оба оказались за пределами трассы.

За это стюарды выписали мне штраф, из-за чего, конечно, мы оказались в несколько невыгодном положении. Мне пришлось опередить немало машин, а потом появился автомобиль безопасности, так что к этому моменту событий уже было очень много.

А потом я просто атаковал в полную силу, но чтобы догнать лидеров, мне надо было обогнать несколько машин. Но вы же видели, DRS на этой трассе работает очень эффективно, поэтому даже когда ты сам выходишь в лидеры, если соперник, который едет позади, может использовать DRS, у него по-прежнему есть возможность тебя контратаковать, и это способствовало отличной борьбе на трассе. Однозначно, было очень весело!

Если говорить об инциденте с Джорджем Расселлом, то нам повезло, контакт был минимальный, хотя со стороны казалось, что машина пострадала. Но структура переднего крыла уцелела, хотя это всё равно не идеальная ситуация. После неё недостаточная поворачиваемость усилилась, но, к счастью, нам всё равно удалось выиграть.

Надеюсь, болельщики получили удовольствие, а нам гонка точно понравилась! Я уже предвкушаю возвращение сюда в следующем году, и будем надеяться, что второй Гран При на этой трассе пройдёт не хуже».