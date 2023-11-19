Марк Хьюз о том, из-за чего Шарль Леклер упустил победу

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Когда на 25-м круге Гран При Лас-Вегаса между машинами Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла произошёл контакт в ходе борьбы за 4-ю позицию, и в разные стороны полетели обломки карбона, сначала можно было предположить, что это на руку Шарлю Леклеру.

В тот момент гонщик Ferrari, стартовавший с поула, ехал вторым после пит-стопа, на котором побывал четырьмя кругами ранее, и преследовал Серхио Переса. Но, как показало дальнейшее развитие событий, вышло как раз наоборот. Вот как об этом пишет Марк Хьюз, эксперт британского издания The Race.

По иронии судьбы инцидент между Расселлом и Ферстаппеном принёс Максу удачу. Можно сказать, потеряв из-за этого часть торцевой пластины переднего крыла, он приобрёл намного больше: выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы смогли убрать обломки с трассы, и трёхкратный чемпион мира сразу отправился на пит-стоп за свежим комплектом жёсткой резины.

Ферстаппен, как большинство гонщиков, стартовал на шинах Medium, но, атакуя Леклера в 1-м повороте, действовал излишне агрессивно, за что получил 5-секундный штраф и отбыл его во время пит-стопа на 16-м круге, когда переходил на резину Hard. После этого он вернулся на трассу на 10-й позиции, причём на жёстких шинах машина Red Bull заработала более эффективно.

«Эти шины более стойкие, – объяснил Макс после финиша.– На комплекте Medium изнашивалось переднее правое колесо, уж и не знаю почему, ведь в пятницу всё было нормально».

Но длинную серию кругов во второй тренировке он проехал на машине, заднее крыло которой было настроено на больший угол атаки, а перед квалификацией в Red Bull решили его уменьшить. Кстати, на RB19 Серхио Переса этого делать не стали.

Кроме того, на тренировках резина Medium на машине Ферстаппена работала с куда меньшими нагрузками, тогда как после старта гонки бак был полный, машина – тяжёлая, а Максу пришлось атаковать намного более агрессивно, когда он пытался оторваться от Леклера, чтобы не позволить ему использовать DRS.

В общем, второй и третий отрезок гонки Ферстаппен проехал на резине состава Hard. Но после первого пит-стопа он был далеко позади Леклера, который вскоре поменял шины, тоже перешёл на Hard, и в тот момент ни один из них не планировал второй раз посещать боксы.

Между Ферстаппеном и Леклером ехали Фернандо Алонсо, Джордж Расселл и Карлос Сайнс. Алонсо Макс опередил быстро, поскольку испанец до этого безуспешно пытался сдержать Расселла, батарея на его Aston Martin была разряжена, и он не мог оказывать реального сопротивления.

Разобраться с гонщиком Mercedes было бы сложнее, и ещё неизвестно, как бы действовал Сайнс, когда Ферстаппен бы его догнал, однако всё изменилось, когда на 25-м круге Джордж не заметил, что Макс ринулся в атаку…

Итак, выехал автомобиль безопасности и оставался на трассе три круга, на первом из которых Ферстаппен вновь побывал в боксах и получил второй свежий комплект жёстких шин.

В тот момент Леклер и его команда не знали, как лучше действовать, проводить пит-стоп или нет, и решили не рисковать, а доехать до финиша на этом комплекте резины. Если бы Шарль поехал в боксы, скорее всего он бы вернулся на 3-й позиции, а оставшись на трассе, становился лидером, и в Ferrari предпочли такой вариант.

Теперь ясно, что это было не лучшее решение, ведь Ферстаппен получил преимущество за счёт более свежей резины, а поскольку на трассе находился сейфти-кар, и борьба была временно нейтрализована, то его отставание от Леклера существенно сократилось.

Шарль великолепно провёл концовку гонки: на 32-м круге Перес опередил его за счёт DRS, но через два круга Леклер провёл успешную контратаку. Напомним, заднее крыло на машине мексиканца было развёрнуто на больший угол, но дело не только в этом. Серхио намеренно подпустил Леклера, дав ему возможность использовать DRS, чтобы Ферстаппену, который ехал следом за Шарлем, было сложнее обогнать монегаска. Это напомнило концовку Гран При Синагапура, когда в похожей ситуации Карлос Сайнс позволил Ландо Норрису подъехать поближе, и тот более эффективно оборонялся от атак Mercedes, потому что тоже мог использовать DRS.

Но когда Леклер вышел вперёд, уже ничто не мешало Ферстаппену опередить сначала напарника, чья машина была заведомо медленней на прямых, а затем и Шарля, чьи шины проехали на пять кругов больше.

Леклер заблокировал тормоза перед 14-м поворотом, и на 43-м круге Перес его в очередной раз обогнал, однако Шарль не сдавался и на последнем круге вернул себе вторую позицию за счёт очень разумного использования энергии батареи. Но если бы в Ferrari 25-ю кругами ранее решили рискнуть, не исключено, что он бы пересёк линию финиша первым.