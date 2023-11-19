В Pirelli ждут одного или двух пит-стопов

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Состояние асфальта в Лас-Вегасе менялось по ходу уик-энда, в Pirelli не знают, какая стратегия окажется оптимальной…

Марио Изола, Pirelli: «Зрелищный вечер, в котором были как сюрпризы, так и предсказуемые результаты. В квалификации команды использовали разные подходы. Одни прогревали шины на круге перед началом быстрого, другие сразу атаковали, что позволяло проехать длинную серию кругов в первой части квалификации, третьи пытались максимально использовать сцепление свежих шин с трассой.

Сложно сказать, какой подход оказался более эффективным, поскольку улучшение состояния трассы сыграло более важную роль, чем любой другой фактор.

Очевидно, что составы Hard и Medium лучше всего подходят для прохождения 50 кругов дистанции. Есть разные варианты использования составов. Если завтра гранулирование окажется меньше, то наиболее быстрой будет стратегия одного пит-стопа, если нет, то двух».