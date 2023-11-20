Окон: Отличная ночь в Лас-Вегасе!

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В Вегасе Эстебан Окон финишировал 4-м после старта с 16-го места, а Пьер Гасли – напротив, стартовал 4-м и не заработал очков…

Эстебан Окон (4-й): «Отличная ночь в Лас-Вегасе! Я стартовал далеко позади, но смог отыграться и финишировал четвёртым.

На первом круге удалось отыграть сразу восемь позиций, а потом важно было сохранять концентрацию и следить за состоянием шин. Я провёл несколько хороших обгонов и закончил четвёртым гонку на этой замечательной трассе – отличный результат после неудачной квалификации. Постараемся развить этот успех на следующей неделе в Абу-Даби, где пройдёт последняя гонка сезона».

Пьер Гасли (11-й): «Я разочарован. Стартовав четвёртым, я не смог заработать очков. Нужно разобраться с причинами – мы рассчитывали на совсем другой результат.

Я хорошо стартовал, уверенно провёл первый отрезок и держался в первой пятёрке, но после перехода на Hard шины быстро гранулировались и машина потеряла сцепление с асфальтом.

Для меня день закончился неудачно, но в целом это был позитивный уик-энд – в квалификации я показал четвёртое время, сегодня Эстебан финишировал четвёртым. На следующей неделе постараюсь выступить лучше».