Перес: Сезон в этом году получился сложным

В Лас-Вегасе Серхио Перес гарантировал себе второе место в личном зачёте – это лучший результат в его карьере…

Вопрос: В Вегасе вы девятый раз в сезоне поднялись на подиум, обеспечили себе второе место в личном зачёте по итогам сезона. Вы довольны тем, как всё прошло?

Серхио Перес: Не вполне. Гонка получилась сложной. На первом круге машина получила повреждения, пострадало переднее антикрыло. После этого я думал только о том, как отыграться, как финишировать впереди Льюиса, чтобы завоевать второе место в личном зачёте.

После перехода на Hard темп был просто потрясающим, и это действительно вернуло меня в борьбу. Я обгонял соперников на каждом круге, мы были очень, очень быстры. А когда выехал автомобиль безопасности, появился шанс побороться за победу.

На первых кругах я относительно легко обогнал Шарля, но не смог от него оторваться. Думаю, мы настроили заднее антикрыло на слишком высокую прижимную силу, поэтому мне не хватало скорости на прямой, срабатывал ограничитель оборотов. В итоге, возглавив гонку, я не смог оторваться от Шарля, а потом позади показался Макс. В целом, я неплохо отыгрался, но было обидно уступить Шарлю позицию на последнем круге.

Вопрос: Сейчас вы довольны машиной?

Серхио Перес: Да, в четырёх-пяти последних гонках мы добились значительного прогресса. Темп был хорошим, но по какой-то причине не удавалось показывать его по ходу всего уик-энда. Например, в квалификации не удалось показать нужную скорость. Мы движемся в верном направлении, хотя всегда есть в чём прибавить.

Вопрос: Что для вас значит второе место в личном зачёте?

Серхио Перес: Сезон в этом году для меня получился сложным. Поначалу всё складывалось очень здорово, я участвовал в борьбе за титул, но потом, кажется это произошло в Барселоне, мне никак не удавалось настроить машину. Всё выходило из-под контроля, уверенность падала. Потом мне удалось вернуться в борьбу, вновь показывать хорошие результаты. Думаю, это моё главное достижение в этом сезоне.

Вопрос: Что-то на трассе в Лас-Вегасе вас удивило?

Серхио Перес: Очень низкое сцепление с асфальтом. Думаю, так будет всегда, поскольку в Вегасе нет гонок поддержки. Было бы здорово, чтобы они появились.