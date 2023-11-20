Риккардо: В этот уик-энд у нас были проблемы с шинами

12

В Лас-Вегасе прервалась серия из трёх Гран При подряд, в которых AlphaTauri зарабатывала очки. На городской трассе лучшим результатом итальянской команды стало четырнадцатое место Даниэля Риккардо. Юки Цунода сошёл с дистанции за четыре круга до финиша из-за проблем с силовой установкой.

Даниэль Риккардо (14-й): «Я с оптимизмом ждал гонку. Мы знали, что на старте и рестартах будет непросто, поскольку в этот уик-энд у нас были проблемы с тем, чтобы заставить холодные и новые шины работать на скользком асфальте. Требовалось несколько кругов, чтобы привести шины в рабочее состояние и вернуться в борьбу, но в гонке этого не удалось сделать. Это не оправдание, но проблема есть, и нужно всё проанализировать, чтобы разобраться в причинах.

Ближе к финишу некоторые машины потеряли скорость, благодаря чему наш темп оказался немного выше, но этого оказалось недостаточно, чтобы претендовать на место в десятке.

Через неделю предстоит гонка на трассе, на которой требуется настраивать машину на среднюю прижимную силу, так что я настроен оптимистично. Там нас ждёт совершенно другая история, а в ближайшие несколько дней необходимо отдохнуть и восстановиться».

Юки Цунода (сход): «Команда использовала разные настройки в этот уик-энд – в моём случае мы рискнули, но подход не оправдался. Я чисто стартовал и избежал неприятностей, что позволило отыграть несколько позиций, но, к сожалению, у нас не было темпа, чтобы финишировать в первой десятке.

Мы рады, что бросили вызов самим себе, поскольку знали, что у нас проблемы с темпом. Нужно было попробовать что-нибудь предпринять, и мне нравятся вызовы. Сегодня такое решение не оправдалось, но это не имеет значения, поскольку я всё равно сошёл.

Сейчас я с нетерпением жду гонку в Абу-Даби, в которой мы будем стремиться заработать очки. Произойти может всё, что угодно, поэтому постараемся сделать всё, что в наших силах».