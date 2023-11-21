Марио Изола: Тесты в Абу-Даби будут полезны командам

Для финала сезона в Абу-Даби в Pirelli приготовили резину самых мягких составов C3 (Hard), C4 (Medium) и C5 (Soft). Марио Изола, руководитель гоночного подразделения Pirelli, рассказал об особенностях предстоящего этапа с точки зрения шинников.

Марио Изола: «После огней Лас-Вегаса всего через несколько дней нас ждёт закат в Абу-Даби, после того, как мы преодолеем расстояние почти в 13 тысяч км. Эта гонка по давней традиции завершает сезон, автодром Яс-Марина будет принимать Гран При Абу-Даби уже в 15-й раз, и в 11 случаях это был финал сезона.

В 2021 году трасса была изменена, благодаря чему скорости выросли, а конфигурация стала более органичной, что также создало дополнительные возможности для обгонов, в чём мы могли убедиться во время двух предыдущих гонок в Абу-Даби.

Несмотря на вертикальные нагрузки, особенно на переднюю ось, на Яс-Марине шины работают в умеренном режиме. Поэтому мы выбираем резину самых мягких составов – это тот же выбор, что и в прошлом году, и такой же, как был в Лас-Вегасе.

Привычным стал и день тестов, которые пройдут во вторник после Гран При, и каждая команда предоставит две машины: одну будет пилотировать молодой гонщик, а вторая будет использоваться для испытания шин.

Но на этот раз новых составов на тестах не будет: в FIA недавно подтвердили, что составы в 2024-м останутся такими же, как в этом году. Единственное изменение состоит в том, что их будет пять, а не шесть, поскольку состав C0 исключён (в этом году он во время гоночных уик-эндов он не использовался ни разу).

Предстоящие тесты будут полезны командам, ведь они смогут поработать с резиной, найти к ней оптимальный подход и собрать информацию для следующего сезона. Резина, выделенная командам для тестов, уже определена: каждая получит по 10 комплектов, среди которых будет один C1, один C2, два C5 и по три C3 и C4.

Кроме того, для машины, которую будет пилотировать молодой гонщик, будут выделены по два комплекта C3 и C5, а также четыре комплекта C4».