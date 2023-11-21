Риккардо: Мне оставалось только переживать

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Даниэль Риккардо признал, что Гран При Лас-Вегаса доставил ему и команде AlphaTauri болезненные переживания, поскольку на новой городской трассе AT04 очень сильно уступала по скорости машинам соперников.

Австралиец стартовал с 14-й позиции и на ней же финишировал, а после гонки, анализируя её события, объяснил, с чем был связан дефицит темпа.

«Мы полагали, что темп будет повыше, хотя я знал, что на старте у нас будут трудности, – приводит слова Риккардо официальный сайт чемпионата. – Но я всё-таки надеялся, что когда всё стабилизируется, и мы войдём в нужный ритм, то сможем прибавить.

Но не вышло, в том числе, полагаю, из-за всех этих рестартов, на которых нам было труднее, чем остальным, прогревать шины. В 3-м повороте меня обгоняли по внешней траектории, хотя там было очень скользко, но соперникам как-то удавалось добиться сцепления, а мне оставалось только переживать. Это было довольно обидно, но мы действительно ничего не могли предпринять.

С одной стороны, мы никак не могли изменить ситуацию, но при этом, разумеется, необходимо выяснить причины проблем, которые сдерживали нас весь уик-энд – на одном быстром круге в квалификации и на длинных сериях в гонке.

Уик-энд доставил болезненные переживания. Однозначно, сложности были связаны именно с характеристиками покрытия конкретной трассы, однако этого так оставлять нельзя. Хотя теперь надо готовиться к Абу-Даби, но после гонки в Лас-Вегасе мы должны всё проанализировать и во всём разобраться. Пока непохоже, что у нас есть какие-то ответы, поэтому предстоит проделать определённую работу, когда мы в следующий соберёмся на эту гонку».