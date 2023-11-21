SAP и Mercedes заключили долгосрочное соглашение

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Новым официальным партнёром Mercedes-AMG F1 Team со следующего года станет известная компания SAP, с которой команда заключила многолетние договорённости.

Объединив усилия с немецким IT-гигантом и используя его решения, заводская команда штутгартского концерна рассчитывает повысить эффективность работы в различных областях, а также найти новые резервы конкурентоспособности.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы рады объявить, что SAP становится официальным партнёром Mercedes-AMG F1 Team. Нас связывают общее наследие и стремление к инновациям, и это сотрудничество позитивно скажется на наших результатах на трассе.

SAP – мировой лидер в своей области, и мы не можем представить лучшего партнёра, который поможет повысить эффективность нашей работы в 2024-м и в последующие годы».