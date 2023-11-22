Норрис: Я хорошо себя чувствую и готов вернуться за руль

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На прошлом этапе в Лас-Вегасе Ландо Норрис разбил машину – удар получился сильным, сработал датчик перегрузки и из соображений предосторожности Ландо отправили в госпиталь. Накануне Гран При Абу-Даби гонщик McLaren рассказал, что хорошо себя чувствует и готов вернуться за руль.

Ландо Норрис: «Финал сезона уже здесь! Гран При Лас-Вегаса завершился не так, как я хотел, но я хорошо себя чувствую и готов вновь сесть за руль. Спасибо всем в команде, кто много работал, чтобы подготовить мою машину к предстоящему уик-энду. И спасибо всем болельщикам, которые присылали мне сообщения в последние дни.

Сезон напоминает американские горки. Вспомните, с каких позиций мы начинали, и посмотрите, где мы оказались благодаря напряжённой работе всех в команде. Мы сделаем всё возможное, чтобы заработать как можно больше очков для команды в финале сезона. Вперёд!»

Оскар Пиастри: «Я с нетерпением жду возвращения в Абу-Даби. У меня приятные воспоминания об этой трассе, связанные с выступлениями в младших сериях, а в прошлом году я провёл здесь первые молодёжные тесты с McLaren.

Сезон 2023 года получился динамичным во многих отношениях, и я многому научился. Некоторые результаты я буду помнить до конца жизни, а сейчас вместе с командой мы хотим завершить сезон как можно лучше. Предстоит финальный рывок, и невероятная мотивация у всех, кто работает на трассе и на базе, позволят нам это сделать».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы подошли к концу длинного гоночного сезона. Гран При Абу-Даби – важный этап для нас, ведь мы продолжаем борьбу в Кубке конструкторов. Мы ждём предстоящий уик-энд с лучшим настроением, чем предыдущий, ведь трасса Яс-Марина должна лучше подойти нашей машине.

Я должен сказать, что горжусь всеми сотрудниками McLaren, работающими на трассе и на базе в Уокинге. Вся команда напряжённо работала после сложного старта сезона в Бахрейне, благодаря чему мы теперь боремся не только за очки, но и за подиумы. Мы воспользуемся предстоящей возможностью, чтобы как можно лучше завершить сезон».