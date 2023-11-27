Некоторые итоги года по версии Blick

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На следующий день после завершения 74-го сезона Формулы 1 швейцарский таблоид Blick опубликовал текст своего постоянного автора, ветерана паддока Роже Бенуа, посвящённый итогам года, и вот наиболее любопытные из них…

Проблема года

Пределы трассы – в 2023-м это звучало почти как ругательство. Только в Шпильберге было зафиксировано больше тысячи случаев нарушения этих пределов, и в 150 из них время на круге было удалено. В результате результаты квалификаций и гонок в этом году не раз пересматривались. Например, в Саудовской Аравии Гуаньюй Чжоу пересёк линию финиша 12-м, но тут же поднялся на 9-е место и заработал два очка. А всё потому, что Серхио Перес, Лэнс Стролл и Пьер Гасли получили 5-секундные штрафы за несоблюдение пределов трассы.

Нонсенс года

Фелипе Масса – бразилец, бывший гонщик Формулы 1, предъявил претензии на титул чемпиона 2008 года. Этот титул, который достался Хэмилтону, он упустил, когда Льюис, в то время выступавший за McLaren, в предпоследнем повороте трассы в Сан-Паулу обогнал Тимо Глока и финишировал 5-м.

Но дело не в этом. Масса хочет, чтобы были аннулированы итоги Гран При Сингапура. Берни Экклстоун, тогдашний глава менеджмента чемпионата, спустя годы признался, что результаты той гонки были подтасованы Renault (намеренная авария Нельсона Пике вызвала появление жёлтых флагов, и победа досталась Фернандо Алонсо). Спустя 15 лет Масса обратился к юристам и предъявил FIA претензии, однако его затея неизбежно провалится.

Расставание года

Франц Тост – мало кто из руководителей команд Формулы 1 так предан делу, как он. «Выходных не бывает, отпуск – это роскошь», – говорил австриец. Франц возглавил Toro Rosso в 2006-м; годом ранее Кристиан Хорнер стал руководителем Red Bull Racing. Тосту довелось работать с 17-ю гонщиками, лучшими их которых стали Себастьян Феттель (в 2008-м добывший для команды из Фаэнцы первую победу), Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс.

Конфликт года

Заявка Andretti – она была одобрена FIA по итогам тендера на создание 11-й команды Формулы 1, объявленного ещё в январе. В итоге из всех претендентов остался только проект Andretti Cadillac. Однако менеджмент чемпионата и прежде всего команды против появления ещё одного участника, поскольку не хотят делить пирог в миллиард долларов на 11 частей. В Andretti хоть сейчас готовы заплатить вступительный взнос в размере $200 млн., ведь в 2026-м он вырастет до $600 млн. Корпорация General Motors тоже оказывает давление, и уже зарегистрировалась как производитель силовых установок, поставлять которые собирается с 2028 года.

Спикер года

Mercedes – единственное приятное исключение на фоне прочих команд чемпионата, чьи официальные пресс-релизы часто не стоят бумаги, на которых они напечатаны. Тото Вольфф и его гонщики всегда излагают чётко и понятно, признают свои ошибки и т.д. В случае неудач они не делают попыток подсластить горькую пилюлю. Поэтому пресс-служба Mercedes – явный победитель в этой номинации.

Увольнение года

Отмар Сафнауэр – перед летним перерывом он был уволен из Alpine. Это была запоздалая реакция на потери Фернандо Алонсо (который перешёл в Aston Martin) и Оскара Пиастри (ныне успешно выступающего за McLaren). Спортивному директору Алану Пермейну и главному техническому специалисту Пэту Фраю тоже пришлось уйти.

Обязанности руководителя Alpine F1 теперь возложены на Брюно Фамена, которого никто толком не знает. Команда завершила сезон на 6-м месте Кубка конструкторов. Сафнауэру запрещено работать в Формуле 1 до апреля следующего года.

Стресс года

Три гонки подряд – когда этапы разделены лишь недельными интервалами, это вызывает колоссальное напряжение и безумные логистические сложности. Первой запланированной на этот год такой серии удалось избежать, когда из-за природных катаклизмов была отменена гонка в Имоле.

Вторая доставила всем немалые хлопоты: более 2500 человек летели из Остина, что в штате Техас, в столицу Мексики, а оттуда в Сан-Паулу. Финал сезона был не лучше: чтобы добраться в Абу-Даби, всем пришлось преодолеть 13,5 тысяч километров, разделявших автодром Яс-Марина и Лас-Вегас.

Понятно, что всё больше людей отказываются работать по такому графику, и команды вынуждены организовывать ротацию гоночных бригад. В 2024 году тоже запланированы две серии из трёх гонок подряд.

Восходящие звёзды года

McLaren – после ухода Андреаса Зайдля (который теперь стал исполнительным директором Sauber) британская команда за первые восемь гонок заработала лишь 17 очков. И тогда на неё обрушился шквал критики. Но всё-таки приходится признать, что Ландо Норрис и его новый напарник Оскар Пиастри, гонщик с явными задатками победителя, возможно, стали лучшим дуэтом гонщиков в этом сезоне.

Команда, которой теперь руководит Андреа Стелла, в своё время в Ferrari работавший инженером Алонсо, подготовила к Гран При Австрии масштабный комплекс технических новинок, и та гонка стала поворотным моментом. После неё Норрис семь раз поднимался на подиум, Пиастри это удалось дважды, плюс в Катаре он выиграл спринт. И McLaren заняла 4-е место в Кубке конструкторов.

Машина года

Red Bull RB19 – когда за дело берётся Эдриан Ньюи, самый успешный конструктор гоночных машин в истории Формулы 1, а за руль вы посадите Макса Ферстаппена, лучшего гонщика чемпионата, соперники просто обречены, и о титуле им останется только мечтать. Можно сказать, к счастью, эта машина с двигателем Honda не лучшим образом показала себя на улицах Сингапура, и только поэтому Red Bull Racing не смогла выиграть все гонки в этом сезоне. Ферстаппен одержал 19 побед (и ещё четыре раза выиграл спринты), лидировал на протяжении 1003 кругов и установил пару рекордов, которые, вероятно, продержатся очень долго.

Если же говорить о Ньюи, то перечень его успехов стал только длиннее: на счету его машин более 200 побед в Гран При, а он имеет самое прямое отношение к 13 чемпионским титулам, которые выиграл вместе с такими командами, как Williams, McLaren и Red Bull Racing.