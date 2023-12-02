Джо Савар подвергся нападкам за текст о Серхио Пересе

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Вчера мы со ссылкой на известного британского журналиста Джо Савара пересказали суть его рассуждений о дальнейшей судьбе Серхио Переса.

В Red Bull явно недовольны тем, что мексиканцу не хватает стабильности, и он слишком сильно уступает напарнику, Максу Ферстаппену, прежде всего в квалификациях. Хотя Переса оставили в команде не следующий сезон, это не может остановить периодически возникающие волны слухов о том, что ему готовят замену.

На очередную такую волну Савар и отреагировал, и понятно, что он не сам подобные слухи сочиняет – это лишь одна из тем, обсуждавшихся в паддоке автодрома Яс-Марина в Абу-Даби. Однако его публикация вызывала волну другого свойства, и вот что об этом пишет Джо:

«Меня утомили болельщики Переса, оскорбляющие меня, поскольку им не нравятся истории, которые я рассказываю. Если бы я не верил в то, про что говорится в моих статьях, я бы их не писал.

Меня обвиняли в расизме, в ксенофобии, люди желали зла мне и даже моей семье. И все они были болельщиками Серхио Переса. Около двухсот из них я заблокировал из-за оскорблений. Большинство из них даже не читали текст, который я написал».

Проблема, о которой пишет Савар, не нова, и периодически тем или иным командам приходится на неё реагировать, в том числе в подобной ситуации оказывалась команда Red Bull Racing. С этим активно борются и в FIA.

Конечно, приходится сожалеть, что Формула 1 уже давно перестала быть исключением, и явление нашей жизни, которое называется «хейт», теперь в полной мере затрагивает и автоспорт. Джо Савар стал ещё одной его жертвой.