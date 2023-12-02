Феттель: Надеюсь, Мик вновь получит шанс в Формуле 1

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В 2024 году Мик Шумахер дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе заводской команды Alpine, но при этом продолжит выполнять обязанности резервного пилота Mercedes в Формуле 1.

Себастьян Феттель рад за младшего друга и считает, что Мик принял правильное решение, тем более он сам советовал ему попробовать свои силы в WEC.

«Думаю, для Мика очень хорошо, что его карьера продолжается, что он вернётся за руль гоночной машины и будет выступать в гонках, – прокомментировал четырёхкратный чемпион мира в интервью RTL. – Думаю, в его возрасте это важнее всего. С другой стороны, у него по-прежнему будет возможность оставаться в Формуле 1, не терять связи с этим чемпионатом и продолжать накапливать опыт и знания.

Я желаю ему всего наилучшего в будущем и надеюсь, что он вновь получит шанс в Формуле 1».

Другой бывший гонщик, Кристиан Даннер, настроен менее оптимистично: «Выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость – вовсе не обратный билет в Формулу 1 и ни при каких обстоятельствах не даёт шансов на возвращение. Это совершенно другая лига».