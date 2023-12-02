Росберг признал: без Льюиса он не стал бы чемпионом мира

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Нико Росберг на этой неделе был специальным гостем деловой конференции Slush в Хельсинки, посвящённой проблемам стартапов. Нико – сын Кейо Эрика «Кеке» Росберга, первого финского чемпиона мира, но в Финляндии бывает редко, и хотя свободно говорит на нескольких европейских языках, финского в его арсенале нет.

Выступая перед весьма многочисленной международной аудиторией, чемпион мира 2016 года рассказал о том, почему в своё время отказался от продолжения карьеры в Формуле 1 несмотря на весьма соблазнительный контракт, предложенный командой Mercedes. Вместо этого Росберг-младший предпочёл заняться инвестиционным бизнесом и основал свою компанию Rosberg Ventures.

В том числе его компания вкладывает деньги в проекты, ориентированные на экологию и «зелёные» технологии. Также его команда Rosberg X Racing весьма успешно выступает в Extreme E и за одну гонку до завершения сезона лидирует в этой внедорожной электрической серии.

Нико, рассказывая о себе, подчеркнул, что автогонки были дня него естественным выбором, и когда его друзья продолжали образование в колледжах, у него на уме были только победы. Разумеется, отец его всячески в этом поддерживал.

«Самые старшие из вас, возможно, его помнят, – сказал Нико, чем вызывал смех в зале.– Стремление к победам в Формуле 1 требовало от меня совершенно безумной концентрации. В 2016 году я ограничил все свои контакты с внешним миром, я просто был сосредоточен на своей цели. Я перестал пользоваться социальными сетями и читать прессу.

Я делал всё, что только можно, для снижения веса, как собственного, так и машины, ведь каждый лишний килограмм приводит к потере двух или трёх сотых секунды на круге. Поэтому я перестал есть мороженое, проделал отверстия в сидении в машине, даже носки укоротил. Я использовал гоночные шлемы только чёрного цвета, потому что эта краска легче других. Я даже отказался от велотренировок, когда мышцы ног начали увеличиваться в размерах».

Рассказывая о своих отношениях с Льюисом Хэмилтоном, Нико признал, что много лет назад их связывала дружба, но по мере того, как росли ставки в чемпионатах, в которых они вместе участвовали, она уступала место соперничеству, которое становилось всё более непримиримым. Однако Росберг отметил, что не было бы Льюиса, он не смог бы многого добиться и вряд ли стал бы чемпионом мира.

Завоевав титул, Росберг принял неожиданное для многих решение завершить карьеру, отклонив уже согласованный многолетний контракт, суливший ему $100 млн.

«На кону стояли моя жизнь и ментальное здоровье, – объяснил Нико. – Поэтому я спокойно воспринимал те крики, которые тогда раздавались в моём телефоне. Мой совет всем: пользуйтесь услугами правильных консультантов. Лично я на протяжении 10 лет обращался за советом к психологу, мы общались через день, каждый сеанс длился два часа. Это помогало мне справляться с прессингом».