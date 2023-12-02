В Honda Racing готовятся к традиционному фестивалю

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Завтра, 3 декабря, в японском гоночном комплексе Mobility Resort Motegi пройдёт традиционный фестиваль Honda Racing, посвящённый завершению авто- и мотоспортивных сезонов.

Фестиваль Honda Thanks Day (что можно перевести как «День благодарности Honda») проводится каждый год, у него весьма разнообразная программа, призванная доставить яркие впечатления японским болельщикам и поблагодарить их за неизменную поддержку.

В этом году праздник пройдёт уже в 15 раз, в нём примут участие гонщики, выступающие на технике Honda в самых разных сериях и чемпионатах, в том числе в MotoGP и Формуле 1.

Разумеется, в фестивале принимает участие Юки Цунода, которому предстоит пилотировать AT02, машину AlphaTauri образца 2021 года – впрочем, не только её – и в субботу в Мотеги проходили последние приготовления.

«Хотя это только репетиции, но уже сегодня там было много машин, друзей, и ощущалась замечательная атмосфера праздника. Увидимся завтра на этом грандиозном шоу!» – так прокомментировала пресс-служба AlphaTauri несколько фотографий, сделанные на автодроме в субботу.