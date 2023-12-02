В Mercedes рискнули с машиной 2024 года

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Прошедший сезон команда закончила на втором месте в Кубке конструкторов, однако не одержала ни одной победы, и гонщики команды регулярно критиковали машину W14. Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что в команде пошли на риск при создании машины для сезона 2024 года, сменив нынешнюю концепцию.

«Мы меняем концепцию машины, – рассказал Тото Вольфф в Абу-Даби. – Мы полностью ушли от нынешней концепции компоновки шасси, распределения веса и воздушных потоков. Почти каждый компонент меняется, что даёт нам шанс. Но мы можем ошибиться, поэтому риски присутствуют.

Мне присущ скептицизм, но менталитет команды заключается в том, чтобы всегда идти вперёд и никогда не сдаваться. Я в жизни никогда ни в чём не чувствовал оптимизма. Возможно, из-за этого я могу показаться несчастным, но такой подход всегда помогал мне оправдывать ожидания и лучше работать.

Я считаю, что мы всегда недостаточно хороши, поэтому сейчас испытываю смешанные чувства. С одной стороны мы завоевали второе место в Кубке конструкторов, но с другой – упустили первое».