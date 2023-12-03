Кубица: Макс, Льюис и Фернандо – просто инопланетяне

В 2024 году Роберт Кубица наконец-то примерит униформу Ferrari: поляк подписал контракт с командой AF Corse, и в следующем году ему предстоит пилотировать гиперкар Ferrari на трассах WEC. А когда-то его прочили в напарники Фернандо Алонсо – это было в те времена, когда двукратный чемпион мира выступал за Скудерию – однако карьера Кубицы надолго прервалась после драматической аварии на раллийной трассе в феврале 2011 года.

Но с Фернандо его по-прежнему связывают дружеские отношения, и Роберт, говоря об Алонсо, считает, что у испанца просто неземной уровень природного таланта и мастерства. Об этом и о многом другом Кубица рассказывал, принимая участие в итальянском подкасте Gurulandia.

«С моей точки зрения, даже когда Фернандо Алонсо пилотирует неконкурентоспособную машину, он всё равно сильнее всех, – считает Роберт. – Но я всегда говорил, что настоящая Формула 1 – это первые два или три ряда стартового поля. А когда ты гоняешься в хвосте пелотона, это уже другой спорт.

Суть в том, что если ты носишь униформу Red Bull, и машина позволяет тебе проходить круги на полсекунды быстрее, то ты поднимешься на подиум. Но если ты новичок, то даже феноменально талантливому гонщику за рулём Williams или машины любой небольшой команды будет трудно финишировать даже среди первых 15-ти. Чем медленнее машина, тем сложнее новичку её пилотировать.

Но при этом я также считаю, что 90% гонщиков, попавших в топ-команды, в любом случае должны были туда попасть. Потому что вы же видите, что такие гонщики, как Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон или Фернандо Алонсо – настоящие инопланетяне. А вообще вам должно здорово повезти: чтобы получить возможность сесть за руль быстрой машины, которую комфортно пилотировать, вы должны оказаться в нужный момент в нужном месте».