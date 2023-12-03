Новый контракт с Леклером согласован, с Сайнсом – нет

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На днях мы писали, что в Ferrari приступили к переговорам с обоими гонщиками о продлении контрактов, но тогда не было информации о сроках возможных договорённостей.

Сегодня Gazzetta dello Sport на основе сведений, полученных от своих источников, приводит некоторые весьма интригующие детали.

Авторы текста в авторитетном итальянском издании не настаивают на их 100-процентной достоверности, однако пишут, что с Шарлем Леклером уже практически согласован многолетний контракт, который истечёт только в 2029 году. Якобы все принципиальные договорённости уже достигнуты, и осталось только уточнить некоторые юридические нюансы.

Если это соответствует действительности, то сотрудничество Шарля с командой из Маранелло продлится 13 лет – отсчёт надо начинать с 2016 года, когда он был принят в Гоночную академию Ferrari.

Что касается Карлоса Сайнса, то тут ситуация иная. По информации Gazzetta, переговоры ведутся и с ним, однако испанец пока в сомнениях, соглашаться на предложенные условия или нет. По слухам, Карлос хочет подписать контракт как минимум на два года, тогда как в Ferrari предлагают ему только однолетний контракт, т.е. только на 2025 год.

Одна из возможных причин такого подхода состоит в том, что в Маранелло не хотят упустить возможности пригласить в будущем другого талантливого гонщика. Среди возможных кандидатов называется Ландо Норрис, чей контракт с McLaren истекает как раз в 2025-м.

«Но именно McLaren может стать командой, куда в будущем перейдёт Сайнс, хотя для него также может открыться вакансия в Red Bull в случае ухода Серхио Переса», – добавляет автор текста, названного так: «Ferrari предлагает крупный контракт Леклеру. Но что делать Сайнсу?»