В Porsche намерены бороться за титулы в WEC и Формуле E

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Porsche Motorsport, гоночное подразделение знаменитой штутгартской компании, ведёт интенсивную подготовку к 2024 году, и перед заводскими командами ставятся весьма амбициозные задачи – бороться за титулы во всех чемпионатах, в которых они выступают.

Прежде всего это гонки на выносливость и Формула E – об этом шла речь на традиционном ежегодном празднике «Ночь чемпионов», проходившем вчера, 2 декабря, в центре перспективных разработок Porsche, расположенном в Вайзахе.

В WEC и заокеанской серии IMSA выступают команды, использующие гиперкары Porsche 963, а в Формуле E силовые установки Porsche 99X Electric приводят в движение не только машины заводской команды, но и стоят на гоночных электромобилях чемпионской Andretti.

«Автоспорт – одна из основ бренда Porsche, – заявил Оливер Блюме, председатель правления Porsche AG. – Для нас автоспорт и инновации неразрывно связаны. Новые разработки, проверенные в гонках, затем позволяют повысить качество наших серийных автомобилей. В автоспорте мы полагаемся на наш дух новаторства, дерзость и стремление к победам. Любовь к Porsche начинается на гоночных трассах…»

«Мы участвуем в трёх замечательных чемпионатах – FIA WEC, серия IMSA и Формула E, – продолжил Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за перспективные разработки. – Там мы представлены такими сильными командами, как Andretti, JDC-Miller, Proton, Jota и нашими заводскими командами.

В эти чемпионаты приходят новые автопроизводители, и они обещают быть исключительно интересными, прежде всего WEC, и в том числе гонка в Ле-Мане. Мы нацелены на борьбу за победы и титулы».

Зимой 2024 года сезон начнётся с этапа Формулы E, который пройдёт в Мехико уже 13 января.