Хорнер отметил юбилей в компании мировых звёзд

Кристиану Хорнеру исполнилось 50 лет ещё 16 ноября, но это было накануне Гран При Лас-Вегаса, и понятно, что тогда было не до празднований. Из Лас-Вегаса Формула 1 сразу отправилась в Абу-Даби, где проходил финал сезона, и там у руководителя Red Bull Racing были другие поводы для веселья.

И только сейчас, уже после завершения чемпионата, появилась возможность как следует отметить юбилей, причём, если верить виновнику торжества, Джери Халлиуэл, супруга Хорнера, устроила для него настоящий сюрприз. Дело ещё и в том, что среди гостей вечера, проходившего в роскошном ресторане Mount St. в центре Лондона, оказалось немало звёзд шоу-бизнеса мировой величины.

Например, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд, ветеран британской рок-сцены сэр Род Стюарт, Эмма Бантон, подруга Джери, тоже входившая в состав Spice Girls, а также Гэри Барлоу из группы Take That, который, кстати, аккомпанировал на клавишах, когда все хором исполняли для юбиляра традиционную песню Happy Birthday to You.

Хорнеру был преподнесён «трёхэтажный» праздничный торт с надписью «Чемпион мира». Говорят, на вечеринку даже заглянул Берни Экклстоун, экс-глава менеджмента Формулы 1, со своей супругой Фабианой Флози.

Кристиан поделился фотографией, сделанной во время празднования, в социальных сетях и прокомментировал её так: «Любимая жена чрезвычайно меня удивила, устроив абсолютно незапланированный ужин в компании прекрасных друзей. Похоже, мы собираем целый ансамбль!»

Повод для веселья у Хорнера действительно был, и это не только его недавний юбилей: команда Red Bull Racing в минувшем сезоне выиграла 21 гонку из 22-х, установив рекорд, который будет крайне сложно перекрыть.