Команда, за которую Кими гонял в NASCAR, придёт в MotoGP

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Об американской команде Trackhouse Racing мы писали два года подряд, поскольку её машину №91 в гонках NASCAR пилотировал Кими Райкконен. В своё время она всех удивила, подписав контракт с чемпионом мира 2007 года, на тот момент уже завершившим карьеру в Формуле 1.

Теперь она удивила вновь, обнародовав планы на 2024 год: её команда в следующем сезоне дебютирует в MotoGP. Разумеется, в NASCAR Trackhouse тоже продолжит выступать – кстати, её гонщик Росс Чэстейн занял вполне достойное 9-е место по итогам минувшего чемпионата.

Но теперь у неё появится и своя команда в мировом мотоспорте – такого, пожалуй, ещё не было, чтобы гонщики одной команды выступали и в NASCAR, и в MotoGP. Сегодня стало известно, что представлять Trackhouse в высшей лиге мотогонок будут испанец Рауль Фернандес и португалец Мигель Оливейра.

Команда уже подписала все необходимые договорённости с Aprilia и будет базироваться в Ноале, поскольку штаб-квартира известного итальянского производителя двухколёсной техники находится в этом же городе провинции Венеция. Следовательно, Trackhouse Racing MotoGP получит заводскую поддержку, хотя в чемпионате мира по мотогонкам традиционно выступает команда Aprilia Racing.

«Это судьбоносный момент для Trackhouse Entertainment Group, – заявил Джастин Маркс, основатель и совладелец компании. – С первого дня существования Trackhouse мы стремились создать компанию, которая, работая в такой сфере развлечений, как технические виды спорта, стала бы одной из самых высоко котирующихся в мире. Наш приход в MotoGP – это следующей шаг в реализации нашего видения».

Стоит добавить, что Trackhouse будет единственной американской командой в MotoGP. Американских мотогонщиков в этой категории тоже сейчас нет.