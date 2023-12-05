В FIA назвали победительниц программы Girls in Track

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В FIA назвали имена девушек, победивших по итогам конкурсной программы Girls on Track – Rising Stars («Девушки на трассе – Восходящие звёзды»). В старшей категории в 2023 году лучшей стала датская гонщица Альба Хуруп Ларсен, в младшей сильнее всех оказалась Ванеса Силкунайте из Литвы.

Конкурс проводился в четвёртый раз совместно комиссией FIA «Женщины в автоспорте» и Гоночной академией Ferrari при поддержке итальянской команды Iron Dames. В этом году он стал рекордным по числу поданных заявок – их было 116 из 47 стран. Но на этом программа завершается – выпуск 2023 года стал последним.

По итогам процедуры отбора, проходившей в несколько этапов, были определены две наиболее перспективные участницы.

Натали Робин, исполнительный директор FIA: «Во время моего визита в Маранелло мне было очень приятно видеть эту компанию молодых талантливых гонщиц. Мы дали возможность девушкам в полной мере проявить свой потенциал, и я бы хотела поблагодарить Гоночную академию Ferrari и команду Iron Dames за их постоянную поддержку в деле воспитания нового поколения гонщиков.

Буду с нетерпением ждать новостей об успехах наших гонщиц, участвовавших в этой интересной программе».

Дебора Майер, президент комиссии FIA «Женщины в автоспорте»: «Искренне поздравляю Альбу и Ванесу, талантливых победительниц программы этого года, и желаю всего наилучшего на следующих стадиях карьеры, которая только начинается.

Хотя эта глава в истории нашей программы завершается, её наследие будет жить и дальше; мы обеспечим, чтобы путь, ею проторенный, стал привычным способом достижения равенства и многообразия в нашем любимом спорте».

Марко Матасса, руководитель Гоночной академии Ferrari: «Мы гордимся достигнутым в рамках этой программы за четыре года сотрудничества с комиссией FIA «Женщины в автоспорте». Мы внесли свой вклад в то, чтобы автоспорт стал более доступным, и предоставили возможность продолжать карьеру трём молодым женщинам, две из которых по-прежнему проходят обучение в нашей академии.

Поздравляем Альбу с победой и вместе с командой Iron Dames дадим ей возможность проявить себя в Формуле 4, при этом продолжим внимательно следить за её прогрессом.

Также поздравляем Ванессу, которая, несмотря на острую конкуренцию, благодаря своей решимости, проявленной за рулём карта, смогла всех опередить.

Теперь этот интересный проект завершён, но мы продолжим поиск лучших молодых гонщиков через свою программу отбора, в которой на равных участвуют мальчишки и девчонки, и всё зависит только от их таланта».