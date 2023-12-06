Формула E: Джейк Деннис продлил контракт с Andretti

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Действующий чемпион Формулы Е Джейк Деннис продлил контракт с командой Andretti на выступления в электрической гоночной серии. Точный срок соглашения не указан, но в команде говорят о том, что он рассчитан на несколько лет.

Джейк Деннис: «Я дебютировал в Формуле Е в составе Andretti и рад продолжить карьеру в команде, которая поддержала мою карьеру в этой серии. Я испытываю ко всем в коллективе огромное уважение, и для меня большая часть и дальше оставаться гонщиком Andretti Global.

Я очень мотивирован перед следующим сезоном и уверен, что благодаря преданности делу, командной работе и инвестициям, сделанным за последние три года, мы сможем бороться за большее количество побед в будущем».

В новом сезоне Формулы Е напарником Денниса будет Норман Нато, резервный гонщик Andretti – Зейн Мэлони.